ناشط حقوقي: اغسلوا اياديكم من السعودية سبع مرات إحداهن بالتراب لأن دورها أنجس من الإمارات

هاجم الناشط الحقوقي اليمني، خالد الانسي، السعودية التي تقود تحالفاً عربياً بدعوة إعادة الشرعية إلى اليمن، مقسماً بالله أن دورها أنجس من دور الإمارات الحليف القوي للرياض في حربها على اليمن.

وقال الانسي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اغسلوا اياديكم من السعودية سبع مرات ، إحداهن بالتراب ، فوالله و تالله و بالله ان دورها انجس من الامارات و ليس فقط انجس من ايران و من ولغ الكلب).

اغسلوا اياديكم من السعودية سبع مرات ، إحداهن بالتراب ، فوالله و تالله و بالله ان دورها انجس من الامارات و ليس فقط انجس من ايران و من ولغ الكلب .. — خالد الانسي (@alanesik) August 31, 2019

وكانت تقارير واردة من اليمن، كشفت عن تفاصيل الخطة السعودية الاماراتية الجديدة في اليمن، بعد اشتداد الصراع والقتال في عدن حتى باتت العاصمة المؤقتة مقسمة حرفيا بين قوات الشرعية والانفصاليين المدعومين من الإمارات وسط معارك حامية.

قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، في تغريدة له رصدتها (وطن) إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن أمر قادة “الشرعية” الميدانيين تسليم سلاحهم بحجة أن السعودية ستحل الأمر.

وتابع كاشفا عن مخطط “مبز ومبس” الجديد لتنفيذ سيناريو الانفصال وتشتيت اليمن أن من يرفض من هذه القيادات تسليم سلاحه يتهم بأنه “قاعدة وإخوان وداعش”

خطة السعودية والإمارات القادمة:



– أمر التحالف قادة "الشرعية" الميدانيين تسليم سلاحهم لأن السعودية ستحل الأمر

– من يرفض يتهم بأنه قاعدة وإخوان وداعش

– تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين وحرمان "الشرعية"

– قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب

– الاستمرار في حصار الرئيس هادي — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2019

وفي نفس الوقت ستستمر الإمارات بحسب “مجتهد” في دفع السلاح والذخيرة للانفصاليين وحرمان “الشرعية” منها، وتنفيذ عمليات قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب، وذلك فضلا عن الاستمرار في حصار الرئيس هادي بالرياض.

كما أوضح المغرد الشهير أن محاصرة الرئيس هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات فهو مستعد أن يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك.

وتابع “مجتهد”:”لكن إبقائه كرئيس “شرعي” صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته”