خالد الانسي
الهدهد

ناشط حقوقي: اغسلوا اياديكم من السعودية سبع مرات إحداهن بالتراب لأن دورها أنجس من الإمارات

كتب خاص "وطن"
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هاجم الناشط الحقوقي اليمني، ، التي تقود تحالفاً عربياً بدعوة إعادة الشرعية إلى ، مقسماً بالله أن دورها أنجس من دور الحليف القوي للرياض في حربها على اليمن.

وقال الانسي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اغسلوا اياديكم من السعودية سبع مرات ، إحداهن بالتراب ، فوالله و تالله و بالله ان دورها انجس من و ليس فقط انجس من ايران و من ولغ الكلب).

وكانت تقارير واردة من اليمن، كشفت عن تفاصيل الخطة السعودية الاماراتية الجديدة في اليمن، بعد اشتداد الصراع والقتال في حتى باتت العاصمة المؤقتة مقسمة حرفيا بين والانفصاليين المدعومين من الإمارات وسط معارك حامية.

قال المغرد السعودي الشهير “”، في تغريدة له رصدتها (وطن) إن الذي تقوده السعودية باليمن أمر قادة “الشرعية” الميدانيين تسليم سلاحهم بحجة أن السعودية ستحل الأمر.

وتابع كاشفا عن مخطط “مبز ومبس” الجديد لتنفيذ سيناريو الانفصال وتشتيت اليمن أن من يرفض من هذه القيادات تسليم سلاحه يتهم بأنه “قاعدة وإخوان وداعش”

وفي نفس الوقت ستستمر الإمارات بحسب “مجتهد” في دفع السلاح والذخيرة للانفصاليين وحرمان “الشرعية” منها، وتنفيذ عمليات قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب، وذلك فضلا عن الاستمرار في حصار الرئيس هادي بالرياض.

كما أوضح المغرد الشهير أن محاصرة الرئيس هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات فهو مستعد أن يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك.

وتابع “مجتهد”:”لكن إبقائه كرئيس “شرعي” صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته”

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