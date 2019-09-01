حرّضها على ممارسة الجنس مع أطفال وتصوير نفسها .. فضيحة “دكتورة علاقات جنسية” تهزّ الإمارات

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة في الإمارات، بمعاقبة شاب خليجي صاحب حساب “دكتورة علاقات جنسية” على تطبيق “سناب شات”، وحسابات متعددة على مواقع التواصل بالسجن سنة عن تهمة تهديد فتاة خليجية (مجني عليها) وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها وحملها على ممارسة الدعارة مع آخرين ومع أطفال قصر.

كما قضت المحكمة بسجن المتهم ستة شهر وتغريمه 150 ألف درهم، عن التهمة الثانية وهي تحريض المجني عليها بالإكراه على ممارسة الفجور والدعارة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة كذلك بسجن المُدان شهرا عن التهمة الثالثة وهي دخول بدون تصريح حساب المجني عليها الالكتروني ونسخ صورها الشخصية، وببراءة عن باقي التهم المنسوبة إليه ومصادرة هاتفه المحمول.وفق “الإمارات اليوم”

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم أساء واستغل حساب المجني عليها ونسخ صورها الشخصية، كما أساء واستعل أجهزة الاتصالات وخدماتها في ازعاج المجني عليها، وحاز مواد إباحية وفيديوهات تخاطب غرائز الأطفال الجنسية وتزين لهم السلوكيات المخالفة للقانون، كما قام المتهم بالتحسين على المعصية والحض على ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم طلب من المجني عليها تصوير مقاطع فيديو وهي تقيم علاقات جنسية مع آخرين ومع أطفال قصر مقابل أجر مالي إلا أنها رفضت طلبه وقامت بتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة.