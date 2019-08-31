“شاهد” نبوءة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز “السوداء” تتحقق.. ما علاقة ابن سلمان؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور قديم، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يؤدي اليمين الدستوري أمام العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم تعيينه حينها وزيرا للدولة وعضو مجلس الوزراء.

اللافت في المقطع المتداول هو آخر ما قاله الملك عبدالله بعد انتهاء ابن سلمان من أداء القسم، حيث تنبأ بأن هذا الشاب الصغير سيعتلي عرش المملكة.

وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبد الله، عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: “الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية”.

وأضاف الملك عبدالله داعياً للأمير محمد بن سلمان: ”إن شاء الله تحكم أرضك”.

وسخر ناشطون من نبوءة الملك عبدالله لابن سلمان ووصفوها بـ”النبوءة السوداء”، نظرا لما فعله ابن سلمان بالمملكة من صعوده لسدة الحكم وقلبه النظام رأسا على عقب فضلا عن توريط الجيش بحرب اليمن وقتا خاشقجي وحبس الدعاة والكتاب والأمراء وتشتيت القصر الملكي.