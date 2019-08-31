دون قصد منه.. مدير الأخبار بـ”سكاي نيوز” يؤكد تورّط السعودية مع الإمارات في قصف قوات الشرعية باليمن

اعترف الإعلامي الإماراتي ومدير الأخبار بقناة “سكاي نيوز” جمال الحربي، دون قصد منه بينما كان يحاول التشويش على الخلاف السعودي ـ الإماراتي بوجود اتفاق مسبق بين السعودية والإمارات حول قصف قوات الشرعية اليمنية بعدن.

وقال “الحربي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ضمن سلسلة تغريدات للإعلامي الإماراتي هاجم فيها حزب الإصلاح اليمني، إن الطائرات التي قصفت الجماعات الإرهابية هي طائرات إماراتية يتم توجيهها من غرفة عمليات التحالف العربي في الرياض.

٥-٥ أخيراً لا عزاء لمن يحاولون نسج كيد يحولون فيه الخلافات اليمنية إلى خلاف سعودي إمارتي، وخير رد عليهم أن الطائرات التي قصفت الجماعات الإرهابية هي طائرات إماراتية يتم توجيهها من غرفة عمليات التحالف العربي في #الرياض.#اليمن — جمال الحربي (@JALHARBISKY) August 31, 2019

وزعم جمال الحربي أن حزب الإصلاح مخترق لحكومة هادي وأنه يدعم الإرهاب، ليبرر بذلك دعم الإمارات لميليشيات هاني بن بريك ومشروع الالنفصال.

٤-٥ وفيما يضيق الحبل على شرعية هادي بسبب اختراقها الواضح من الإصلاح فإن طريق الخروج مرسوم ومعروف عبر شرعية حقيقية موجودة بالفعل لتحل محل الفاسدين، وهي التي سيدعمها التحالف الذي أخذ بالاعتبار مصالح الشعب اليمني. #اليمن — جمال الحربي (@JALHARBISKY) August 31, 2019

وكان المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض أنيس منصور، صرح بأن الأسباب التي جعلت الإمارات تنفذ بشكل مباشر وعلني غارات جوية على القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية هو كونها شعرت بأنها انهزمت في معارك شبوة وأبين، وكادت تهزم في عدن لولا أن الجيش الوطني منح مليشياتها مهلة 24 ساعة حفاظا على الأرواح وعلى أمن المدينة.

وأضاف في لقاء إعلامي أن المليشيات الجنوبية التابعة للإمارات قامت بتصفية جرحى الشرعية وقتلهم في المستشفيات، مشيرا إلى أن الإمارات سقطت بهذه الممارسات سياسيا وأخلاقيا في اليمن، بعد أن فقدت سيطرتها العسكرية على الأرض إثر فرار رجالها من الميدان بعد أربع سنوات من انتهاجها المؤامرات والمكائد بحق اليمنييين.

وبشأن موقف الرياض من الغارات الإماراتية وهل تمت بضوء أخضر سعودي؟ أكد منصور أن كل الاحتمالات واردة في هذا الصدد، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها الإمارات قوات الشرعية باليمن؛ فقد تعرضت في الماضي للقصف مرات عدة ثبت الآن أنها كانت كلها بتنفيذ إماراتي حسب ما تدل عليه الحوادث التي كشفت تورطها، وأنها تريد انفصال الجنوب لتتحكم فيه عبر مرتزقة يقبلون بـ”الاحتلال الإماراتي”.

وأبدى أسفه لكون الرياض لم تسجل أي موقف -حتى الآن- من هذا القصف المتجدد، ولم تصدر أي بيان يوضح رأيها فيما يدور.

وأوضح أن ذلك إما بسبب أن الإمارات متحكمة في القرار السعودي، أو أن هناك أمورا تمسكها ضد الرياض تجعلها تصمت عن ممارساتها، أو أن الأمر فيه تبادل للأدوار بينهما مناورةً مع ما تبقى من الشرعية اليمنية التي أكد أنها لا يمكن تجاوزها سياسيا ولا عسكريا، وإن كان يحير الجميع صمتها على الموقف السعودي.