“شاهد” بصمة قدم الرسول المزورة تثير جدلا واسعا في السعودية.. وهذا مصيرها بعدما ذاع صيتها

بعد ضجة واسعة وجدل أحدثه هذا الأمر قامت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية وهي مركز ينبع النخل والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف بالوقوف على المزار الذي ترتاده الجالية البكستانية بطريق ينبع النخل معتقدين أن هذا المزار يحتضن بصمه الرسول صلى الله علية وسلم.

وقامت اللجنة بإزالة الموقع نهائي ، وذكر رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله سرور في تصريحات لوسائل إعلام سعودية أن اللجنة تكونت من رئيس مركز الجابرية والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف ، وأضاف انه قد تم الإزالة.

يشار إلى أنه كان يوجد بطريق ينبع النخل فى أعلى سفح جبل صغير بالطريق بصمة قدم، وقد أصبح هذا المكان مزارا للجالية البكستاتية والذين يقومون بتقبيل بصمه القدم والتبريكات، والدعاء في المكان ما دفع السلطات للتدخل.

وأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعدد من أفراد الجاليات الآسيوية وهم يتبركون بمكان في أحد الجبال بينبع النخل ، وزعموا أنه أثراً لقدم الرسول.

جالية آسيوية تزور جبل في #ينبع_النخل تعتقد أن هذه بصمة قدم لرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الشي غير صحيح ، وقفت لجنة عاجلة، مكونة من عدة جهات حكومية، اليوم الأربعاء، على الموقع في مركز الجابرية في ينبع النخل، ترتاده بعض الجاليات الآسيوية حيث قامت اللجنة بطمس الأثر وإزالة المعالم. pic.twitter.com/1ZTcc0qVWG — سناب | محمد العنيني (@AloniniYb) August 28, 2019

وأظهر الفيديو عدد من الأشخاص وهم يقبلون الأثر ويدعون الله .

من جهة أخرى قامت عدة جهات معنية بالتحقيق في الأمر واتضح أنها آثار قدم على صبة خرسانية.