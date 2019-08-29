“شاهد” أول فيديو يوثق المجزرة التي ارتكبتها طائرات الإمارات ضد الجيش اليمني الشرعي في عدن

اجتاح وسم “#الإمارات_تقصف_الشرعية” موقع التواصل تويتر بعد تصدره قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية، بعد دقائق من اتهام حكومة اليمن لطائرات إماراتية بقصف تمركزات قواتها المتواجدة في عدن، وتسهيل الطريق للانقلابيين لإعادة السيطرة على مناطق بالجنوب.

وعبر الوسم نشر ناشطون مقاطع مصورة توثق المجزرة التي ارتكبتها طائرات الإمارات ضد الجيش اليمني الشرعي في عدن، وأسفرت عن قتلى وجرحى بصفوف قوات الشرعية.

#الامارات_تقصف_الشرعيه فيديو لمجزرة ارتكبتها طائرة للجيش الاماراتي ضد الجيش اليمني الشرعي والتي راح ضحيتها اكثر من ٤٠ شهيد #عدن pic.twitter.com/ccIy8AVACP — 🇸🇦طارق العبيدي🇸🇦 (@movbio) August 29, 2019

وانتشرت عبارات غاضبة ومنددة بين رواد موقع تويتر في السعودية نتيجة انقلاب الإمارات على حلفائها مما يساعد الحوثيين في الشمال على تقوية موقفهم والاستمرار في المعركة، وطالب النشطاء القيادة السعودية برد فعل قوي تجاه ما وصفوها بـ”الخيانة”.

مقطع فديو يوثق قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني صباح اليوم.#الامارات_تقصف_الشرعيه pic.twitter.com/ydcBGT4PHq — مجيب المجيدي (@mojeeb056) August 29, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جراء غارة جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتي عدن وأبين جنوبي البلاد.

الإمارات تقصف الجيش اليمني

صورة أحد ضحايا مجزرة الإمارات في حق الجيش اليمني #الامارات_تقصف_الشرعيه pic.twitter.com/4COik38xnK — عبدالعزيز هادي الفتح (@abdalaziz65422) August 29, 2019

وحمّل محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية في تغريدات على موقع الوزارة، دولة الإمارات مسؤولية قصف القوات الحكومية.

وقال الحضرمي: “تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، و(مركز محافظة أبين) زنجبار”.

وأضاف أن القصف “أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين (لم يحدد العدد)، وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة”.

وحملّ الخضرمي “دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية”.‏‎

‏وتابع: “تحتفظ الحكومة اليمنية بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير”.

‏ودعا السعودية وقيادتها، بصفتها قائدة التحالف العربي، بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر.‏

وطالب الحضرمي المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن “بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة”.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد قالت للأناضول إن القوات الحكومية تعرصت لغارات جوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.