اقتداءً بمنشار ابن سلمان.. فلبيني يُقطع ابن أخيه لأجزاء بعدما اعتقد أنه شجرة!

قام نجار فلبيني مخمور يدعى روجر باجي (48 عاما)، يعمل على قطع الأشجار وصناعتها، بقتل ابن أخيه تحت تأثير الكحول حين اعتقد أنه شجرة وقام بتقطيعه بالمنشار الكهربائي.

وبحسب «ارم نيوز»، قال قائد شرطة كولابا إيسيدورو أنسيو إن الرجال الثلاثة بدأوا في الشرب معا، وغلبهم النوم على أرض المنزل، إلا أن أحدهم استيقظ على صوت محرك المنشار الكهربائي في نحو الساعة 1:00 بعد الظهر. وأضاف أنه فتح عينيه ليرى الرجل يقترب من ابن أخيه النائم حاملا منشاره الكهربائي وشرع في تشويهه بشدة متسببا في وفاته في الحال، وهو ما دفعه للقفز من النافذة لينجو بحياته من موت محقق.

ووصلت السلطات إلى الموقع وتم القبض على الرجل الذي زعم أنه كان يمشي ويحلم بقطع شجرة جوز الهند.

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جرى تقطعيه في مقر قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، وهو الامر الذي اثار موجة غضب واسعة،