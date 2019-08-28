“شاهد” الرئيس الفرنسي يُحرج السيسي بسؤال عن زوجته.. والأخير يرد:”المرة الجاية”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوجه سؤالا محرجا لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بشأن زوجته، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، ماكرون وهو يستقبل السيسي ويرحب به ويسأله متى وصلت، ثم يفاجئه بسؤال عن زوجته وعدم تواجدها معه، ليجيبه السيسي:”المرة الجاية”.

#ماكرون للسيسي: متى وصلت؟#السيسي: أول امبارح !

ماكرون: هل زوجتك معك ؟

السيسي: لا لا .. المرة الجاية، المرة الجاية هههههههههههه pic.twitter.com/FFRoZvitpI — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 28, 2019

وسخر ناشطون من السيسي الذي تغير وجه عقب هذا السؤال، وبعضهم غرد بأنه يخجل من اصطحاب زوجته معه في الجولات الخارجية.

هذا واستنكرت عشرون منظمة حقوقية مصرية ودولية دعوة الرئيس الفرنسي عبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة السبع، بسبب سجل القاهرة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وتأميم المجتمع المدني.

وطالبت المنظمات الموقعة على بيان مشترك ماكرون بالضغط على السيسي لإسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفيا وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلا عن إسقاط إجراءات المراقبة الشرطية، والإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين.

وسبق أن انتقد ماكرون -خلال زيارته للقاهرة في يناير/كانون الثاني 2019- استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر.

كما طالبت تلك المنظمات بإعادة محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين وفق إجراءات محاكمة غير عادلة، بموجب تدابير تستوفي التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى إنهاء التعذيب.

فمصر -كما تقول المنظمات في بيانها المشترك- تعيش أزمة حقوقية متصاعدة، أدت لانتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة، كما أضحى المجال السياسي مقيدا للغاية وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية.