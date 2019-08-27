معروف بظهوره في عشرات الفيديوهات .. “راقٍ شرعي” يمارس الجنس مع فتاتين داخل سيارته!

ألقت الشرطة المغربية القبض على “راقٍ شرعي” معروف، بصحبة فتاتين أثناء ممارستهم أفعال مخلة داخل سيارته.

وقالت صحف محلية إن عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، أحالوا شخصا يمتهن الرقية الشرعية، الى النيابة العامة بابتدائية المدينة.

وكشفت مصادر محلية أن الأمر يتعلق براقي معروف بظهوره في العشرات من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقديم هذا الراقي، جاء بسبب ارتكابه لحادثة سير وهو في حالة غير طبيعية وبرفقته شابتين.

وتابعت المصادر، أنه تقرر تمديد الحراسة النظرية لهذا الراقي، من أجل سبر كل أغوار هذه القضية التي لازال يلفها الغموض وتقديمه، الاثنين، للنظر في المنسوب إليه.