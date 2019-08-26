يوسف بن علوي يلتقي ميخاييل بوغدانوف
يوسف بن علوي يلتقي ميخاييل بوغدانوف
الهدهد

“الحلّ في مسقط”.. الرئيس الروسي يُرسل مبعوثه الخاص الى سلطنة عمان .. إليكم ما تم بحثُه

كتب وطن
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استقبل وزير خارجية ، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية ميخاييل بوغدانوف، الإثنين .

وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفقاً لما أورده حساب الخارجية العمانية على “تويتر”

وأضافت الخارجية أن الجانبين اكدا على أهمية دعم كافة الجهود السلمية بما يعزز دعائم السلام والاستقرار في العالم.

كما عقدت بمدينة صلالة جلسة مشاورات سياسية بين السلطنة و روسيا الاتحادية.

وترأس الجانب العُماني أمين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بينما ترأس الجانب الروسي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية.

وتأتي زيارة “بوغدانوف” لسلطنة عمان، على وقع التوتر في منطقة ، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة ، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول .

و أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني، الاميرال حبيب الله سياري، الإثنين، أنه تم ارسال بارجة إلى خليج عدن لحماية الملاحة البحرية هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن سياري القول إن البارجة “سنهد” وصلت بالفعل إلى خليج عدن واستقرت هناك “في أول مهمة طويلة الأمد لها”.

وأشار إلى أن حاملة مروحيات سترافق البارجة خلال مهمتها في حماية السفن التجارية.

واوضح أن “الهدف من إيفاد هذه المجموعة البحرية هو تأمين الملاحة البحرية الايرانية في المياه الحرة، ومن المقرر أن ترافق المجموعة البحرية الإيرانية السفن التجارية في بحر عمان وخليج عدن”.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها إيران سفنا حربية إلى تلك المنطقة فعادة يتم إرسالها حتى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القرصنة البحرية، حسب وكالة فارس المحلية.

كانت فرنسا وألمانيا وأستراليا قد أعلنت مؤخرا أنها ستساهم في التحالف الذي ستقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، “لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

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