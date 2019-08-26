احتفاء إسرائيلي واسع بـ”ملك الخمور الإماراتي” و”برميل البحرين” بعد إشادتهما بالغارات الإسرائيلية على لبنان

أثار الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، موجة غضب واسعة بين متابعيه بعد إشادته بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ودعوته الدول العربية للاقتداء بها بزعم محاربة الإرهاب.

وقال “الحبتور” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيدا بهذه الغارات:”نتابع أخبار الضربات الإسرائيلية لمواقع الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان، كان الحري بالدول العربية توجيه هذه الضربات من قبل”

نتابع أخبار الضربات الإسرائيلية لمواقع الميليشيات الإرهابية التابعة ل #إيران في #العراق و #سوريا و #لبنان. كان الحري بالدول العربية توجيه هذه الضربات من قبل، لأن خطر الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن #إسرائيل. pic.twitter.com/FRbqIcYCBx — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 26, 2019

وتابع منتقدا عدم قيام الدول العربية بضرب ما وصفه بالمواقع التابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان:”لأن خطر الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن إسرائيل.”

وعلى نفس الخط غرد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، معلنا تأييده ودعمه لهذه الغارات.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم.”

إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2019

وتابع:”فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس”

من جهته، أشاد الإعلامي الإسرائيلي والمحلل السياسي، شمعون آران، بتغريدة الحبتور.

رجل الأعمال #الاماراتي المشهور والشجاع خلف الحبتور @KhalafAlHabtoor

يسخر من الدول العربية التي تسمّي #إسرائيل ب"العدو"



"إسرائيل تضرب الميليشيات التابعة لإيران في #سوريا #لبنان و #العراق نيابة عن الدول العربية. كان يجب على هذه الدول أن تضرب الميليشيات".



أستاذ خلف، كل الاحترام🙏 pic.twitter.com/xHG2eluBZ7 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 26, 2019

كما اثنى شمعون على تغريدة وزير خارجية البحرين وكتب:”وزير خارجية #البحرين #خالد_بن_أحمد يدعم الغارات #الاسرائيلية على أهداف #ايرانية في أنحاء الشرق الأوسط.”

وزير خارجية #البحرين #خالد_بن_أحمد يدعم الغارات #الاسرائيلية على أهداف #ايرانية في أنحاء الشرق الأوسط.



גיבוי של שה"ח הבחרייני, ח'אלד בן אחמד, לתקיפת צה"ל נגד זרועות איראן בלבנון עיראק ותימן:

"זו הגנה עצמית.

איראן הכריזה עלינו מלחמה. אין לגנות את מי שתוקף את מצבורי הנשק שלהם". https://t.co/AUaG3CJe8u — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 26, 2019

هذا وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها بعد غارات إسرائيلية بطائرات بدون طيار عليها.

وقال مكتب عون إنه كتب في موقع تويتر يقول: “ما حدث كان بمثابة إعلان حرب يسمح لنا باللجوء إلى استخدام حقنا في الدفاع عن سيادتنا”.

وأضاف عون، حليف جماعة حزب الله: “نحن شعب محب للسلام وليس للحرب، ولا نقبل أن يهددنا أي أحد بالحرب”.

وناقش الرئيس اللبناني “الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان، يان كوبيش، الاثنين، بحسب ما ذكره مكتب الرئاسة.

وكانت طائرتان بدون طيار قد تحطمتا صباح الأحد في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، التي تقطنها جماعة حزب الله، مما أدى بالحركة إلى تحذير الجنود الإسرائيليين على الحدود بأن عليهم انتظار الرد.

وهدد زعيم حزب الله في خطاب شديد اللهجة ألقاه الأحد إسرائيل، واصفا تلك الهجمات بأنها مؤشر إلى “مرحلة جديدة”، ووصف حسن نصر الله الهجمات بأنها الأولى داخل لبنان منذ حرب عام 2006