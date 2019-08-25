“شاهد” حسن نصرالله متوعداً إسرائيل بعد إسقاط طائرتين مسيرتين في بيروت: انتظرونا وما حدث ليلة أمس لن يمر

توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إسرائيل برد عنيف، عقب سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين بالأمس فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تهيمن عليها جماعة حزب الله.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، إن حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت، ليلة السبت إلى الأحد، هجوم وأول عدوان من نوعه على لبنان منذ 2006، معتبرا أن “المستجد الإسرائيلي خطير جدا جدا”.

وتابع:” إذا قتلت إسرائيل أيا من إخواننا في حزب الله في سوريا فسنرد على ذلك في لبنان وليس مزارع شبعا”.

كلمة للأمين العام لحزب الله غداة حادثة طائرتين إسرائيليتين في بيروت كلمة للأمين العام لحزب الله غداة حادثة طائرتين إسرائيليتين في بيروت Posted by RT Arabic on Sunday, August 25, 2019

وأضاف الأمين العام لحزب الله مخاطبا الجيش الإسرائيلي: “انتظرونا ليس فقط عند الحدود وما حدث ليلة أمس لن يمر”

واستطرد مخاطبا الإسرائيليين:” نتنياهو يشتغل في الانتخابات وهو يلعب بدمائكم ويقودكم نحو حافة الهاوية، ولن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا أن يستباح لبنان”

وأعلن “حزب الله” اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

ودان كل من الحريري والرئيس اللبناني، ميشال عون، هذا “الاعتداء الإسرائيلي”، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا “الخرق الخطير للسيادة اللبنانية”.

وقبل ساعات من ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة إلى أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني و”مليشيات شيعية” انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، ذكر جيش النظام السوري أن دفاعاته الجوية تصدت للهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت “معظم الصواريخ المعادية”.