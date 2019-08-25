الإمارات تظهر على حقيقتها وتحمل السعودية مسؤولية خراب اليمن: لم ندخل إلا استجابة لدعوة الملك سلمان

في تنصل واضح واستعداد لرحلة الهروب من اليمن بعدما أوحلت الإمارات ابن سلمان وجيشه بالمستنقع اليمني، خرج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ليحمل السعودية نتائج ما يحدث في اليمن ويقول إن مشاركة بلاده في التحالف العربي جاء استجابة لدعوة السعودية وملكها “سلمان بن عبدالعزيز” وأن استمرار الإمارات في هذا التحالف مرتبط بهذه الدعوة.

وقال “قرقاش”، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، إن “التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، مشيرا إلى أن اليمن مثال واضح في ذلك”.

٢/١ التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 24, 2019

وحول متانة العلاقات بين البلدين، صرح الوزير الإماراتي بأن ارتباط أبو ظبي بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة على حد تعبيره.

٢/٢ ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 24, 2019

وتسببت التطورات الأخيرة في اليمن في توتر بين أبرز طرفين في التحالف العربي، وهما السعودية والإمارات، بعد دعم الأخيرة ماليا وعسكريا ولوجيستيًا قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي بدأت حراكا مسلحا عنيفا في عدن وشبوة ومناطق أخرى لفصل جنوب اليمن عن شماله، وإسقاط الحكومة اليمنية الشرعية، التي تدعمها السعودية وتقاتل بجوارها إلى الآن.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، “عبدربه منصور هادي”، والتي تحارب الحوثيين.