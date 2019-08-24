نسي أنه كان ضيفاً دائماً على شاشتها .. المرتزق أنور مالك يهاجم الجزيرة ومغرّدون يفضحونه

على الرّغم من أنّها كانت تفسح له المجال للمشاركة في برامجها على الهواء مباشرة، ويستغل ذلك للتهجم على قطر، في مقابل الثناء على مموليّه في السعودية، اعتبر الكاتب الجزائري المرتزق “أنور مالك”، شبكة الجزيرة الإعلامية، “شبكةً استخبارية” !.حسب زعمه

وادّعى في تغريدةٍ له بـ”تويتر” تابعتها “وطن”: “الجزيرة شبكة استخبارية وليست إخبارية ولمن يريد التأكد فليبحث فقط بشبكات التوظيف داخلها التي تجاوزت الدائرة المهنية بل شملت دوائر بطرق لا نراها إلا لدى أجهزة استخبارات عالمية من حيث توريط العملاء وكيفية الاستغناء عن خدماتهم وطرق زرع الخلايا في دول العالم”.

#الجزيرة شبكة استخبارية وليست إخبارية ولمن يريد التأكد فليبحث فقط بشبكات التوظيف داخلها التي تجاوزت الدائرة المهنية بل شملت دوائر بطرق لا نراها إلا لدى أجهزة استخبارات عالمية من حيث توريط العملاء وكيفية الاستغناء عن خدماتهم وطرق زرع الخلايا في دول العالم..

هذه حقيقة وليست انتقاد! — أنور مالك (@anwarmalek) August 23, 2019

وردّ متابعون ونشطاء على “مالك” بفضح مزاعمه، مؤكدين أنه كان أحد الضيوف دائمي الحضور على شاشة الجزيرة، معتبرين أن القناة “منبر الأحرار وصوت الشرفاء” الذي فشل محاصرو قطر بإغلاقها.

كنت زبوناً دائماً فيها ..



فهل كنت حينها كلباً مخابراتياً !!؟؟ — مـتـفـائــل .. (@alcash27) August 23, 2019

عجزتم عن إغلاقها و منافستها فلم تجدوا سوى الاتهامات نافسوها ألا يملك من تدافع عنهم المليارات كما تملك قطر اقنعوا الناس بحججكم لكن تعرفون جيدا أنكم على باطل لهذا لا تستطيعون إقناع حتى طفل صغير — عبد الرحمن الجزائري (@abdalgerie) August 23, 2019

طبعا ليس غريبا عليك بان تتهمها نظرا لعجزك بقيادة محطة 24الاخباريه السعوديه للنجاح الذي وصلت اليه الجزيره — Ashraf Mhagna (@freedom_1) August 23, 2019

على اساس العربية مؤسسة دينية قومية وطنية.. قناة العربية اصلا فتحت لتحسين صورة امريكا لاحتلال العراق — ghassan (@ghassanhadi74) August 23, 2019

ومنذ بدء الحصار على قطر، تمكنت دول الحصار تحديداً السعودية من شراء ذمم عدد من الإعلاميين العرب للهجوم على دولة قطر وتشويهها بمزاعم وأكاذيب، كان أحدهم الجزائري أنور مالك، الذي تفاجأ متابعوه بسرعة تحوّله للدفاع عن السعودية والإساءة لقطر، مقابل حفنة من الريالات.