نسي أنه كان ضيفاً دائماً على شاشتها .. المرتزق أنور مالك يهاجم الجزيرة ومغرّدون يفضحونه
على الرّغم من أنّها كانت تفسح له المجال للمشاركة في برامجها على الهواء مباشرة، ويستغل ذلك للتهجم على قطر، في مقابل الثناء على مموليّه في السعودية، اعتبر الكاتب الجزائري المرتزق “أنور مالك”، شبكة الجزيرة الإعلامية، “شبكةً استخبارية” !.حسب زعمه
وادّعى في تغريدةٍ له بـ”تويتر” تابعتها “وطن”: “الجزيرة شبكة استخبارية وليست إخبارية ولمن يريد التأكد فليبحث فقط بشبكات التوظيف داخلها التي تجاوزت الدائرة المهنية بل شملت دوائر بطرق لا نراها إلا لدى أجهزة استخبارات عالمية من حيث توريط العملاء وكيفية الاستغناء عن خدماتهم وطرق زرع الخلايا في دول العالم”.
وردّ متابعون ونشطاء على “مالك” بفضح مزاعمه، مؤكدين أنه كان أحد الضيوف دائمي الحضور على شاشة الجزيرة، معتبرين أن القناة “منبر الأحرار وصوت الشرفاء” الذي فشل محاصرو قطر بإغلاقها.
ومنذ بدء الحصار على قطر، تمكنت دول الحصار تحديداً السعودية من شراء ذمم عدد من الإعلاميين العرب للهجوم على دولة قطر وتشويهها بمزاعم وأكاذيب، كان أحدهم الجزائري أنور مالك، الذي تفاجأ متابعوه بسرعة تحوّله للدفاع عن السعودية والإساءة لقطر، مقابل حفنة من الريالات.