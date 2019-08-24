“شاهد” تكشفت الفضائح وهذا ما عُثر عليه في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بـ”شبوة”

سيطرت القوات اليمنية الحكومية الشرعية، السبت، على مقر “المتمردين” المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية عتق مركز محافظة شبوة بجنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الجيش الوطني (الحكومي) بسط سيطرته على معسكر “ثماد” التابع لقوات المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.

قوات الشرعية اليمنية في معسكر #المجلس_الانفصالي المدعوم إماراتيا بشبوة بعد أن سيطرت عليه .. pic.twitter.com/V9LZicQg1Z — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 24, 2019

في غضون ذلك دعا ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، قواته إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعت له قيادة التحالف العربي بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد، جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة في تلك المنطقة.

وقال الاعلامي اليمني أنيس منصور إن قوات الحكومة الشرعية، رفعت العلم اليمني فوق مبنى المجلس الانتقالي #شبوة عقب اقتحام قوات جيش الشرعية، مشيراً إلى فضائح كثيرة جرى العثور عليها داخل المجلس، من ملفات قوائم تصفيات وملفات باسماء المخبرين مع الشفرة وكراتين خمر فودكا ويبره هيلكن.

رفع العلم اليمني فوق مبنى المجلس الانتقالي #شبوة عقب اقتحام قوات جيش الشرعية تم العثور على فضائح كثيرة داخل المجلس ملفات قوائم تصفيات وملفات باسماء المخبرين مع الشفرة وكراتين خمر فودكا ويبره هيلكن #شبوه_تنتصر فيديو pic.twitter.com/DdnaflfCU8 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 24, 2019

هنا الدولة

هنا الجمهورية

هنا شبوة العز و الكرامة

يا مرتزقة الإمارات. #طرد_الامارات_مطلب_شعبي #شبوة_تدحر_المليشيات pic.twitter.com/d5Mk7LplGO — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 24, 2019

إلى ذلك اتهم الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة “بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للسعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري”.

وكانت الإمارات قد قادت الانقلاب الذي شهدته مدينة عدن، بهدف تقسيم اليمن وتنفيذ مخططها الخبيث بضرب الوحدة اليمنية، عبر عناصر “مرتزقة” استجلبتهم للقتال إلى جانبها في اليمن.