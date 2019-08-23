رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز
رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز
حياتنا

بملابس داخلية! .. صديقة النجم كريستيانو رونالدو تظهر في إعلان مثير للغاية!

كتب وطن
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ظهرت صديقة النجم البرتغالي في مثير للترويج لخط أزياء ملابس داخلية خاص بأحد العلامات التجارية.

وظهرت رودريغيز البالغة من العمر 25 عاما، بكامل أنوثتها بارتدائها مجموعة من الملابس الداخلية.

وأظهرت رودريغيز خلال الإعلان الترويجي، موهبتها في الرقص، حيث أدت مع عارضات أزياء أخريات مجموعة من الرقصات تخللتها حركات مثيرة، وهو ما جذب على صديقة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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