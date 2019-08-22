سعوديون بأخلاق المزروعي.. درس قاس لخطيب سعودي تحول لـ”ساقط” جديد بالمملكة وخاض في أعراض القطريين
تصدر وسم “#سعوديون_باخلاق_المزروعي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر عقب الهجوم الأخير للداعية السعودي ماجد الفهد على الشيخة موزا بنت ناصر المسند وتطاولها عليها اقتداء بالساقط الإماراتي حمد المزروعي.
وتحول الوسم لحملة هجوم عنيفة على الداعية السعودي خطيب جامع أبو بكر في المدينة، وعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة، مستنكرين انجراره للمستنقع الإماراتي واتخاذ هذه الأساليب المشينة لتشويه الخصوم.
من جانبه هاجم العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوه ماجد الفهد وقال إن التماسيح تستخدم النحيب والبكاء لتستدرج فريستها ودموعها مشاعر كاذبة كإدعاء المنافق البكاء على حزن أو مصيبة وهو في الحقيقة لا يشعر بالحزن”
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وهؤلاء الطاعنون في الأعراض ثم يبررون كذبهم بأسباب لا تنطلي على أحد جهنم وبئس المصير”
وكتبت الإعلامية القطرية إلهام بدر:”ليس مستغرباً على الإطلاق ، طينتهم مجبولة على الذل والمهانة والبلادة، ألم ترَ كيف صفقوا ورقصوا لمحمد بن سلمان وهو يمضغ أعراضهم ويتلذذ بالتنكيل بنسائهم ، إنه يعرف ما دونهن رجال .”
بينما ذكر “إبراهيم القطري” أنه من الواضح أن السعوديون على خلافهم مع القطريين فهم لا يخوضون بالأعراض وهي صفة متبقية في بعضهم من زمن الجاهلية وثبتها الإسلام، لكن د. ماجد الفهد اليوم قضى على تلك الحقيقة، مضيفا:”واسأل الله ان يسقيه عذاب فرعون ومبز والمزروعي وغيرهم من آفات المنطقة”
ودون الكاتب فهد العمادي:”الامارات والسعودية لا اختلاف بينهما ، نفس الدناءة والخسه والحقد والضغينة والقذارة وسوء الأخلاق والغدر منذ زمن طويل .. ال٢ خططتا لغزونا وتآمرتا علينا .. والشر منهم وفيهم !”
وانضم داعية وخطيب سعودي مقرب من النظام للساقط الإماراتي حمد المزروعي، في حملته السافلة والدنيئة ضد الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقاما من قطر في فجر بالخصومة بدأ عقب الأزمة الخليجية في 2017.
الداعية السعودي الدكتور ماجد الفهد، خطيب جامع أبو بكر في المدينة، وعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة، نشر صورة الشيخة موزا بتغريدة له على تويتر وأرفقها بتعليق مسيء “ساقط” يكشف عن أخلاقه.
ولم يكتف “الفهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) بهذا بل عرض “ايفون اكس ماكس” هدية لصاحب التعليق الأكثر سخرية واستهزاء بوالدة أمير قطر.
وجاءت معظم الردود مهاجمة لماجد الفهد حتى من السعوديين أنفسهم.