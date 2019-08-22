سعوديون بأخلاق المزروعي.. درس قاس لخطيب سعودي تحول لـ”ساقط” جديد بالمملكة وخاض في أعراض القطريين

تصدر وسم “#سعوديون_باخلاق_المزروعي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر عقب الهجوم الأخير للداعية السعودي ماجد الفهد على الشيخة موزا بنت ناصر المسند وتطاولها عليها اقتداء بالساقط الإماراتي حمد المزروعي.

وتحول الوسم لحملة هجوم عنيفة على الداعية السعودي خطيب جامع أبو بكر في المدينة، وعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة، مستنكرين انجراره للمستنقع الإماراتي واتخاذ هذه الأساليب المشينة لتشويه الخصوم.

ليت ابوك امسى في ذاك الليل.!! الله يلعنك ويلعن ولي امرك فوقك الي ملتهكم من طوفه الين طوفه وانتو مع الخيل ياشقرا ماحشمت دينك ولا حشمت وظيفتك ف بيت الله ولا حشمت الشيب الي ف لحيتك يعلك السلال ،، انا اقول شل لحيتك لانها مب على رجال وعليك بوشم الثور يالثور#سعوديون_باخلاق_المزروعي — مـحـمـد بـن يـوسـف (@Malfreedooni) August 22, 2019

(( انجس شعب على اطهر ارض ))



هذا بختصار يلخص اخلاق السعوديين



#سعوديون_باخلاق_المزروعي pic.twitter.com/C6xJlntE4Q — حمد العبدلي (@HmAlabdali) August 22, 2019

#سعوديون_باخلاق_المزروعي

عندما تقول ان #ال_سعود يستخدمون الدين لتنفيذ اجنداتهم فنحن صادقون،

انظرو لمهنة هذا المعتوه وانظرو كيف يقذف #امرأه_شريفه_عفيفه لم تنطق بكلمه واحده ضد دول الحصار على الرغم من تصرفاتهم التي يندى لها الجبين،

انشرو ليعلم المسلمون من هم هؤلاء الخونه واتباعهم. pic.twitter.com/DzMroQWC9E — 💊⚔️🎥🇶🇦سري_للغايه🇶🇦🎥⚔️💊 (@AllahAkbar1001) August 21, 2019

من جانبه هاجم العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوه ماجد الفهد وقال إن التماسيح تستخدم النحيب والبكاء لتستدرج فريستها ودموعها مشاعر كاذبة كإدعاء المنافق البكاء على حزن أو مصيبة وهو في الحقيقة لا يشعر بالحزن”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وهؤلاء الطاعنون في الأعراض ثم يبررون كذبهم بأسباب لا تنطلي على أحد جهنم وبئس المصير”

التماسيح تستخدم النحيب والبكاء لتستدرج فريستها ودموعها مشاعر كاذبة

كإدعاء المنافق البكاء على حزن أو مصيبة وهو في الحقيقة لا يشعر بالحزن

وهؤلاء الطاعنون في الأعراض ثم يبررون كذبهم بأسباب لا تنطلي على أحد

جهنم وبئس المصير#أردني_يعتدي_على_سعودي_في_ماليزيا #سعوديون_باخلاق_المزروعي pic.twitter.com/amYUS6v5Mw — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) August 22, 2019

وكتبت الإعلامية القطرية إلهام بدر:”ليس مستغرباً على الإطلاق ، طينتهم مجبولة على الذل والمهانة والبلادة، ألم ترَ كيف صفقوا ورقصوا لمحمد بن سلمان وهو يمضغ أعراضهم ويتلذذ بالتنكيل بنسائهم ، إنه يعرف ما دونهن رجال .”

#سعوديون_باخلاق_المزروعي

ليس مستغرباً على الإطلاق ، طينتهم مجبولة على الذل والمهانة والبلادة

ألم ترَ كيف صفقوا ورقصوا لمحمد بن سلمان وهو يمضغ أعراضهم ويتلذذ بالتنكيل بنسائهم ، إنه يعرف ما دونهن رجال . — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 22, 2019

بينما ذكر “إبراهيم القطري” أنه من الواضح أن السعوديون على خلافهم مع القطريين فهم لا يخوضون بالأعراض وهي صفة متبقية في بعضهم من زمن الجاهلية وثبتها الإسلام، لكن د. ماجد الفهد اليوم قضى على تلك الحقيقة، مضيفا:”واسأل الله ان يسقيه عذاب فرعون ومبز والمزروعي وغيرهم من آفات المنطقة”

من الواضح ان السعوديون على خلافهم مع القطريين فهم لا يخوضون بالأعراض وهي صفة متبقية في بعضهم من زمن الجاهلية وثبتها الإسلام، د. ماجد الفهد اليوم قضى على تلك الحقيقة واسأل الله ان يسقيه عذاب فرعون ومبز والمزروعي وغيرهم من آفات المنطقة#سعوديون_باخلاق_المزروعي — إبراهيم القطري (@bawazir74) August 22, 2019

ودون الكاتب فهد العمادي:”الامارات والسعودية لا اختلاف بينهما ، نفس الدناءة والخسه والحقد والضغينة والقذارة وسوء الأخلاق والغدر منذ زمن طويل .. ال٢ خططتا لغزونا وتآمرتا علينا .. والشر منهم وفيهم !”

الامارات والسعودية .. لا اختلاف بينهما ، نفس الدناءة والخسه والحقد والضغينة والقذارة وسوء الأخلاق والغدر منذ زمن طويل .. ال٢ خططتا لغزونا وتآمرتا علينا .. والشر منهم وفيهم ! #سعوديون_باخلاق_المزروعي — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 22, 2019

وانضم داعية وخطيب سعودي مقرب من النظام للساقط الإماراتي حمد المزروعي، في حملته السافلة والدنيئة ضد الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقاما من قطر في فجر بالخصومة بدأ عقب الأزمة الخليجية في 2017.

الداعية السعودي الدكتور ماجد الفهد، خطيب جامع أبو بكر في المدينة، وعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة، نشر صورة الشيخة موزا بتغريدة له على تويتر وأرفقها بتعليق مسيء “ساقط” يكشف عن أخلاقه.

ولم يكتف “الفهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) بهذا بل عرض “ايفون اكس ماكس” هدية لصاحب التعليق الأكثر سخرية واستهزاء بوالدة أمير قطر.

وجاءت معظم الردود مهاجمة لماجد الفهد حتى من السعوديين أنفسهم.