“الساقط” حمد المزروعي ينشر الاكاذيب حول السياحة في صلالة واسطنبول.. وناشط عماني شهير يمسح بكرامته الأرض

عاد الساقط الاماراتي “حمد المزروعي”، للتحريض على موسم السياحة في صلالة العمانية واسطنبول التركية، في محاولة منه ومن مشغليه أن يضرب هذا الموسم الذي تشهده المحافظتين كل عام.

وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الصيف هذا تبين ان اكثر المدن اعتداء واطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول).

الصيف هذا تبين ان اكثر المدن اعتداء واطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 21, 2019

ورد الصحفي العماني المختار الهنائي على تغريدة الساقط حمد المزروعي قائلاً له (وفي هذا الصيف تبين أيضًا بأن أكثر من فقدوا رجولتهم وأخلاقهم هو أنت).

وفي هذا الصيف تبين أيضًا بأن أكثر من فقدوا رجولتهم وأخلاقهم هو أنت. — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 21, 2019

ومن ناحيته ألجم المغرد العماني الشهير “الشاهين”، على تغريدة “الخبيث” حمد المزروعي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، قائلاً له..:” العامل المشترك بين عمان وتركيا هو انكم بقيادة #محمد_بن_فاطمة

– تامرتم لقلب نظام الحكم فيهما،، ففشلتم

-زرعتم في كلاهما خلايا تجسس فقُبض عليها ( خلية بن مشروم في عمان وخلية Morbid Obesity في تركيا)

– دفعتم بالمليارات لإفشال موانئهما (🇴🇲 صحار والدقم 🇹🇷 ليماك وميرسين) ففشلتم.

العامل المشترك بين عمان وتركيا هو انكم بقيادة #محمد_بن_فاطمة :

– تامرتم لقلب نظام الحكم فيهما،، ففشلتم

-زرعتم في كلاهما خلايا تجسس فقُبض عليها ( خلية بن مشروم في عمان وخلية Morbid Obesity في تركيا)

– دفعتم بالمليارات لإفشال موانئهما (🇴🇲 صحار والدقم 🇹🇷 ليماك وميرسين) ففشلتم https://t.co/adaj9X0TgT — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 22, 2019

وأضاف “الشاهين” مخرساً المزروعي الذي تحركه أجهزة مخابرات إماراتية قائلاً :” – انشأتم مئات الحسابات الإخبارية لاستهداف الرأي العام بهما ففشلتم

– اذعتم مئات الأخبار الكاذبة عنهما فلم يصدقكم احد

– ارسلتم سفهاءكم في تويتر واليوتيوب لشتمنا فعدتم مدعوسين

– زورتم حمولات شحنات بحرية قمتم بتهريبها على أن منشأها عمان وتركيا ففضحتكم لجان التحقيق.

– انشأتم مئات الحسابات الإخبارية لاستهداف الرأي العام بهما ففشلتم

– اذعتم مئات الأخبار الكاذبة عنهما فلم يصدقكم احد

– ارسلتم سفهاءكم في تويتر واليوتيوب لشتمنا فعدتم مدعوسين

– زورتم حمولات شحنات بحرية قمتم بتهريبها على أن منشأها عمان وتركيا ففضحتكم لجان التحقيق — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 22, 2019

وختم قائلاً للمزروعي ومن على شاكلته..:” أبعد هذا الفشل المخجل والمتكرر هناك وجه لـ #محمد_بن_فاطمة لأن يرسل احد قوارضه المسعورة ليقف بمقام الامبراطورية العمانية والامبراطورية العثمانية ويتحدث عن اعتداء واطلاق نار ويده تقطر من دماء اليمنيين والليبيين والفلسطينيين؟ شيء مضحك فعلا!

أبعد هذا الفشل المخجل والمتكرر هناك وجه لـ #محمد_بن_فاطمة لأن يرسل احد قوارضه المسعورة ليقف بمقام الامبراطورية العمانية والامبراطورية العثمانية ويتحدث عن اعتداء واطلاق نار ويده تقطر من دماء اليمنيين والليبيين والفلسطينيين؟

شيء مضحك فعلا — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 22, 2019

يشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة إلى كيانات دول الخليج، وأعراض نسائهم، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.