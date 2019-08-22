الإمارات فقدت صوابها وتستعد لمنح قاتل المسلمين في كشمير أعلى وسام مدني في البلاد!

أثار تخطيط الإمارات، منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلى وسام مدني في البلاد، جدلاً واسعاً وعاصفة انتقادات كبيرة، خاصة أن حكومة مودي تشن حملة عنيفة على إقليم كشمير خارج الحدود وإجراءات عنصرية ضد المسلمين داخل البلاد.

حسب موقع Middle East Eye البريطاني، من المقرر أن يزور مودي الإمارات غداً الجمعة 23 أغسطس/آب 2019، على أن يسافر لاحقاً إلى البحرين.

وتأتي زيارة مودي في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطاً دولية بسبب ما يفرضه على سبعة ملايين كشميري من قيود قاسية، فضلاً عن احتجاز الآلاف لمحاولة وضع الإقليم تحت الحكم الهندي الكامل.

ورغم المحاولات العنيفة التي تدفع بها الحكومة الهندية لضم كشمير، والتي تُعرّض التركيبة السكانية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة للخطر، رأت أبوظبي أنه من المناسب تسليم مودي وسام «زايد» لدى وصوله إلى البلاد.

ومع ذلك، لم يغفل مُستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مفارقة تكريم رئيس الوزراء الهندي بينما تواجه حكومته اتهامات بارتكاب فظائع.

UAE to give Modi highest civilian award: report.

Has UAE lost it? After what is happening in Kashmir? https://t.co/JgXSyiqCRF — Farahnaz Zahidi (@FarahnazZahidi) August 20, 2019

يشار أيضاً إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، حاصرت الحكومة الهندية فجأة كشمير، وقطعت خدمات الاتصالات وفرضت حظر التجول على مستوى الولاية، وأغلقت الصحف.

وشنّت السلطات حملة مداهمات للمنازل واعتقالات طالت الآلاف، ومن بينهم سياسيون معارضون وآخرون مؤيّدون لحكومة مودي القومية الهندوسية.

وعلى الإنترنت، وجّه مُستخدمون انتقادات لاذعة للبلدان ذات الأغلبية المسلمة، وخاصة في الشرق الأوسط، بسبب الصمت حيال تلك الحملة الشرسة.

وأدان السياسي الباكستاني أحسن إقبال صمت الحكومة الباكستانية على ما يجري.

Yet another blow for Kashmiris, where is our government? Has it voiced the sentiments of Kashmiris? Has it shown videos of brutal atrocities being committed by Modi in Kashmir to the rulers of UAE?https://t.co/fiV7MVsomV — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) August 20, 2019

ويُعزى الصمت على ما يجري إلى حجم التجارة بين دول الخليج العربي والهند، والتي تقدّر بنحو 100 مليار دولار سنوياً، مما يجعل نيودلهي شريكاً اقتصادياً مهماً.

وجاء الإعلان عن الوسام المدني البارز لأول مرة في أبريل/نيسان، عندما كشف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أن رئيس الوزراء الهندي ينال الوسام نظير تعزيز العلاقات.

تجمعنا بالهند روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة، عززها الدور المحوري لصديقي العزيز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي منحها دفعة كبيرة.. وتقديرا لجهوده يمنحه رئيس الدولة ''وسام زايد'' .. نثق بمستقبل واعد يجمع البلدين يعززه التفاهم والتعاون المشترك. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2019

ورداً على ذلك، كتبت النائبة العمالية البريطانية، ناز شاه، خطاباً إلى محمد بن زايد تحثّه فيه على إعادة النظر في تكريم مودي.

وكتبت النائبة أن «مودي يفرض على شعب جامو وكشمير حصاراً تاماً منذ ما لا يقل عن 15 يوماً، مع قطع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت وغيرها من مصادر الاتصالات».

وأضافت أن «منح مثل هذا التكريم لشخص يضطهد الشعب الكشميري باسم الشيخ زايد، لا يُشكِّك فقط في قيمة هذا اللقب المرموق سابقاً، ويشوّه إرثه، بل إنه أيضاً يجبر العالم على مناقشة طبيعة وعْيك الأخلاقي».

UAE to give Modi highest civilian Award.

Shame Shame Shame #UAE pic.twitter.com/my4ZQhkB6T — fouzia shafiq (@fouzi_s) August 21, 2019

وسيصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يزور البحرين عندما يسافر إلى المنامة.

يذكر أن الهنود يشكلون واحدة من أكبر المجتمعات المغتربة في البحرين، إذ تشير التقديرات إلى أن قرابة 350 ألف هندي يعيشون في المملكة.