إمبراطورية “سيقان الدجاجة” تنهار.. ارتباك في قصر ابن زايد بعد افتضاح مخطط عدن ومطلب شعبي بإعادة الجيش من اليمن

طالب العديد من الإماراتيين حكومتهم بإعادة الجيش الإماراتي من اليمن بعد افتضاح مخطط عدن وفشل ابن زايد، وتحول الأمر لمطلب شعبي برز في وسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الإمارات تحت عنوان “#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن”.

مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله أكسب الوسم ثقلا بمشاركته فيه وهو الذي لا يغرد من تلقاء نفسه بما يؤكد وقوف الدولة وراء هذا المطلب وترويجه بين المواطنين لإعطاءه بعدا شعبيا يحفظ ماء وجه الإمارات حال الانسحاب من اليمن.

ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”هذا الوسم #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن نشط حاليا في الإمارات ويبدو انه مطلب شعب الإمارات وبانتظار قرار من حكومة الإمارات.”

هذا الوسم #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن نشط حاليا في الإمارات ويبدو انه مطلب شعب الإمارات وبانتظار قرار من حكومة الإمارات. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 21, 2019

وأكد ناشطون في ردودهم على مستشار ابن زايد فرضية وقوف محمد بن زايد وراء هذا الوسم، لاختلاق مبرر للانسحاب من اليمن وترك السعودية وحيدة لتقليل خسائر الإمارات الفادحة واتقاء هجمات الحوثي.

يعني تبي تقولي ان شعب الامارات كفو يكون عنده رأي ويطالب بعودة الجنود من غير الضوء الأخضر من بن زايد .. والله انهم مو كفو ولاباب الرزين مفتوح — Maryam Abdulla (@mallsona) August 21, 2019

✍️#الامارات دخلت في التحالف لعدة اعتبارات من ابرزها:

1. دعم الحوثي خدمة لايران

2. دعم مليشيات الانفصال خدمة للحوثي

3. تقسم اليمن دويلات خدمة لمشروع الشرق الاوسط الجديد

4. تشويه سمعة وعلاقات السعودية مع الدول

5. الحصول على مكاسب ومصالح اقتصادية

6. ابقاء الامن القومي السعودي مهدد — علي محمد العامر (@1989amaalaamer) August 21, 2019

منذ متى يسمع محمد بن زايد لرأي الشعب الإماراتي؟لكنه قد يسمع رأي الذباب ..

لو يسمع لرأي الشعب؛لسمع لشخصيات الإصلاح وناقش وثيقتهم ولم يزجهم في السجون بتهمة محاولة الإنقلاب على الحكم.

عملية مكشوفة ..

فشلتم في المستنقع

فألقيتم المسؤولية على اليمنيين

وسخرتم الذباب للمطالبة بالإنسحاب — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 21, 2019

وجاءت تغريدة الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف لتؤكد بما لا تدع مجالا لشك وقوف الدولة وراء هذا الوسم.

اللهم ردهم إلى بلادهم رداً جميلاً .. واحفظ #المملكة_العربية_السعودية وأهلها ..#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) August 20, 2019

من جانبه علق الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي على الأمر عبر ذات الوسم، وكتب:”إرتباك تعيشه الجارة_المنهارة امبراطورية سيقان الدجاجة بعد افتضاح تآمرها في اليمن وإعلان مندوب اليمن في مجلس_ لأمن أن ما حدث في عدن من إنقلاب على الشرعية جاء بتخطيط ودعم وتمويل إماراتي .”

ومثلت كلمة مندوب اليمن بمجلس الأمن أمس، الثلاثاء، فضيحة مدوية لأبوظبي ومحمد بن زايد بعد تأكيده وقوف الإمارات وراء انقلاب عدن ودعم الميليشيات الانفصالية بالعتاد والأموال والمساندة.

بعد أن دمروا #اليمن وقتلوا صغاره ونساءه وشيوخه ومزقوا وحدته وشرذموا أهله وقبائله وتسببوا بأعظم كارثة إنسانية في العالم وغذوا حربا أهلية بين فرقائه وأسروا شرعيته ومارسوا إرهابهم ووحشيتهم في هذا البلد الذي استنجد بهم يأتونك اليوم لينادوا بـ #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن !

أي بواسل؟! — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) August 20, 2019

بينما عبر يمنيون عن تأيدييهم لهذا المطلب وطالبوا برحيل قوات الإمارات التي وصفوها بالاحتلال الذي دمر اليمن.

#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن

عمر البسكويت في اليمن أقدم من دولتكم المارقة وعمر اليمن ككل حضارة عشرة آلاف سنة فلترحلو غير ماسوف عليكم وإلى جهنم إن شاء الله pic.twitter.com/xZfMB2HEun — أحمد القاضي (@alshaibany2012) August 21, 2019

الحثالات دشنوا هشتاق #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن



الجيش الاماراتي الذي قطع يد ايران من اليمن واعاد الشرعية اليمنية



يعلن انسحابه من اليمن مقبرة الغزاة

😂😂😂 👇🏻🤣👇🏻🤣

قليلاً من الضحك والترفيه بعد يوم مشحون وعصيب 🤣🤣🤣#المتغطي_بالتحالف_عريان pic.twitter.com/lomJnrtjrP — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 20, 2019

هذا وأعرب نائب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة سعود الشامسي، عن رفض بلاده التام لما وصفها بمزاعم وادعاءات موجهة إلى بلاده حول التطورات في عدن.

وقال الشامسي، إن الإمارات كانت جزءا من الفريق المشترك مع السعودية الذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، وفق تعبيره.

وكان المندوب اليمني في الأمم المتحدة عبد الله السعدي، قال إن حكومة بلاده تحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه، المسؤولية عما وصفه بالتمرد المسلح في عدن.

وطالب السعدي دولة الإمارات بإيقاف دعم وتسليح ما وصفها بالمليشيات المتمردة، وحمّل أبو ظبي المسؤولية كاملة عن انقلاب عدن.

كما حمّلت الحكومة اليمنية في بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب عدن الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، وطالبتها بوقف جميع أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.

وأضافت أن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم الواسع الذي شنه مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي أخيرا في عدن وانتهى بالإطاحة بالسلطة الشرعية فيها.