ابن سلمان أعطى الضوء الأخضر.. سيصعد على سطح الكعبة مجدداً لافتتاح أهم مشاريعه المثيرة للجدل هذه المرة

قالت مصادر إعلامية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيصعد على سطح الكعبة المشرفة مجددًا، وذلك لافتتاح أحد أهم مشاريعه في المملكة ضمن رؤية 2030 والتي أثارت الجدل منذ الإعلان عنها.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن محمد بن سلمان أعطى شارة البدء للجهات المختصة من أجل تظليل ساحات المسجد الحرام، وتظليل صحن المطاف، وهو ما يؤدي إلى حجب الكعبة عن السماء.

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، أن مشروع التظليل سينطلق بعد الحج، على أن يكون جاهزًا قبل رمضان المقبل.

وأكد “السديس” أن المشروع الجديد الذي يأتي ضمن خطط محمد بن سلمان، سيقي الناس من الحرارة سواء في صحن المطاف أو الساحات القريبة من الحرم.

ولم يكشف “السديس” عن تكلفة المشروع، ولا الجهة المنفذة له، لكنه يشبه نظام التظليل المتبع في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بحسب ما أوردت تقارير سابقة تحدثت عن المشروع.

اكبر مظله في العالم على الكعبه pic.twitter.com/LQdaiW6cdI — optimist (@ayasser1900) June 10, 2019

هذا، وأظهر الفيديو، نموذج مشروع محمد بن سلمان المثير للجدل؛ إذ يتضح أن المظلة تغطي صحن المطاف بالكامل والتوسعات الجديدة، وتحجب أشعة الشمس.

ووجد المشروع الذي لم ير النور حتى الآن تباينًا في الآراء بين روَّاد موقع “تويتر”؛ حيث اعتبر البعض أنه مفيد لتخفيف حرارة أشعة الشمس الحارقة عن المعتمرين.

وانتقد مغردون آخرون المشروع قبل الشروع فيه، كونه يقوم بحجب السماء عن الكعبة، وبالتالي يعمل على إضعاف الروحانيات في المسجد الحرام، فإذا رفع المعتمر والحاج رأسه نحو السماء، لا يرى إلا مظلة صناعية.