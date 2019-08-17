هكذا علّق نجل “بن لادن” على طعن البذيء حمد المزروعي في شرف والدة أمير قطر

علّق عمر نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، على تمادي الإماراتي البذيء حمد المزروعي بالإساءة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والطعن في شرفها.

وغرّد “عمر بن لادن” على حسابه في “تويتر” قائلاً: “لا يعبث في الأعراض الا ابن زنا او من يفعل فعله، فلا تستغرب فعل هؤلاء ، فقد أباحوا كل المحرمات في بلادهم الامارات نسال الله السلامة، و الناس على دين ملوكهم”.

لا يعبث في الأعراض الا ابن زنا او من يفعل فعله ، فلا تستغرب فعل هؤلاء ، فقد أباحوا كل المحرمات في بلادهم الامارات نسال الله السلامة ، و الناس على دين ملوكهم .. pic.twitter.com/W8nGYPadpz — عمر بن لادن (@omarObinladin) August 16, 2019

وعبر وسم ” #أخلاقولدزايد” ردّ المغردون على إساءة القذر “المزروعي” للشيخة موزا، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وأكدوا أن “راعي الخنازير المزروعي” يمارس من بلاط محمد بن زايد الإساءات والطعن في شرف نساء قطر، بلا محاسبة ما يدلل على أن تلك هي أخلاق “عيال زايد”.

والقذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

وفي الفترة الأخيرة وجّه “شيميل الخليج” -كما أطلق عليها نشطاء خليجيون- بوصلته لاستهداف سلطنة عمان، بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، إضافة لمحاولته التأثير على موسم السياحة في السلطنة، بنشر تغريدات وفيديوهات مضللة لتحذير الخليجيين من التوجه الى عُمان .