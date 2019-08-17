اختطاف رجل أعمال أردني وابنه في جنوب إفريقيا .. بماذا يطالب الخاطفون؟

تعرّض رجل أعمال أردني وابنه للاختطاف في جنوب إفريقيا.

وقال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن الوزارة تتابع منذ ساعات الصباح الحادثة.

وأوضح ان المعلومات الأولية تشير إلى أن المخطوفيْن الأردنيين أب وابنه وهما من رجال الأعمال هناك وان الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

وأكد القضاة أن السفارة الأردنية هناك قد طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة هناك للبحث عن المخطوفين الأردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.

وذكر مدير العمليات أن الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة الى أن يتم إطلاق سراح المخطوفين الأردنيين.