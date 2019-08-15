“شاهد” كيف بدى الطيار السوري الأسير لدى “النصرة” بعد اسقاط طائرته في إدلب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تعود للطيار السوري الذي أسقطت طائرته الحربية مساء أمس الأربعاء.

وأفادت حسابات قريبة من جماعة “هيئة تحرير الشام” المصنفة على قوائم الارهاب، أن الصورة المتداولة هي للطيار الذي أسقطت طائرته أمس جنوب إدلب.

وقال الحساب الذي نشر الصورة وفق ما تابعت “وطن”، إن الطيار هو المقدم “محمد احمد سليمان” من مرتبات اللواء 70، والانباء تشير الى ان الطيار من البصيرة في دير الزور.

صورة الطيار الاسير



الطيار هو المقدم "محمد احمد سليمان" من مرتبات اللواء 70



الانباء تشير الى ان الطيار من البصيرة في دير الزور pic.twitter.com/F1wimYrHga — احمد السوري (@OlRvU7R5QeUZT0K) August 15, 2019

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكدت وكالة “سانا” السورية: “تعرضت إحدى طائراتنا الحربية، التي كانت مكلفة اليوم 14 أغسطس بمهمة تدمير مقرات “جبهة النصرة” في منطقة التمانعة، للإصابة بصاروخ مضاد للطيران أطلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى إسقاط الطائرة”، مضيفة أن مصير الطيار لا يزال مجهولا.

وحسب المصادر المعارضة، فقد سقطت الطائرة قرب بلدة خان شيخون، التي يسيطر عليها المسلحون ويخوض الجيش السوري حاليا المعارك لاستعادتها.