“شاهد” مقطع نادر يوثق استقبال أسطوري لـ “عدي صدام حسين” في السعودية من قبل الملك فهد وسلمان بن عبد العزيز

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطعا نادرا يوثق استقبال أخيها عدي في السعودية بحفاوة كبيرة عام 1989.

ويظهر المقطع الذي نشرته “رغد” على صفحته الرسمية بتويتر، عدي صدام حسين في المملكة وكان في استقباله ملك السعودية حينها فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ـ العاهل السعودي الحالي ـ .

مقطع نادر استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والامير عبد الله بن عبد العزيز والامير سلمان بن عبد العزيز اثناء افتتاح بطوله كاس الخليج العربي في السعوديه عام 1989 pic.twitter.com/fyF2Fn21wY — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 13, 2019

ولفتت رغد صدام حسين إلى أن هذا الاستقبال كان أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989.

وولد عدي صدام حسين التكريتي في الثامن عشر من يونيو 1965، وهو الابن الأكبر لصدام حسين من زوجته الأولى ساجدة الطلفاح، وهو شقيق قصي صدام حسين.

اعتبر عدي لسنوات عدة ولي عهد والده إلا أنه خسر منصبه بسبب سلوكه العصبي وخلافاته مع أبيه وأخيه.

وكان عدي يملك صحيفة بابل وقناة محلية تدعى قناة الشباب، وتزوج لفترة قصيرة من ابنة عزت إبراهيم الدوري، نائب الرئيس صدام، ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة قبل أن يطلقها.

تخرج عدي من المدرسة الثانوية والتحق بكلية الهندسة وطبعا تخرج فيها بترتيب الأول علي دفعته طبعا على الرغم من كونه ابن صدام الأكبر إلا أنه خسر منصبه كوريث لوالده.

وفي أكتوبر 1988 قتل خادم أبوه الشخصي كامل حنا جيجو، وكان والده حينما قدم له سميرة شاهبندر التي أصبحت زوجة صدام الثانية اعتبر عدي هذه الزيجة إهانة لوالدته وعقابًا له.

قام صدام بسجن عدي لمدة 8 سنوات إلا أنه أفرج عنه بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على اعتقاله بواسطة ملك الأردن الحسين بن طلال، وبعد الإفراج عنه أبعده صدام إلى سويسرا وعمل هناك كمساعد للسفير العراقي ثم عينه أبوه رئيسا للجنة الأولمبية العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيسا لمنظمة في ديسمبر 1996.

تعرض عدي إلى محاولة اغتيال بينما كان يقود سيارته البورش، حيث أطلقت عليه 8 رصاصات نقل عدي بعدها إلى مستشفى التشخيص و تعافى منها.

وفي صباح 22 يوليو 2003 شنت قوات التحالف بقيادة القوات الأمريكية عملية عسكرية على مخبأ عدي وقصي صدام حسين في الموصل، وتم قتلهما في معركة دامت لأكثر من 6 ساعات.