الممثلة الإباحية المعتزلة ميا خليفة تعترف .. وتكشف الفيديو الذي بسببه هددها “داعش” بقطع رأسها

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة – لبنانية الأصل- ميا خليفة، عن أنّها لم تجني الملايين من تمثيل تلك الأفلام كما يعتقد كثيرون.



وقالت في مقابلة معها إنها لم تحقق سوى 12000 دولار من عملها في ذلك المجال.



وذكرت في تغريدة بـ”تويتر”: “الناس تعتقد انني جنيت الملايين من تمثيل الافلام الاباحية، خطأ تماما، كل ما حققته كان 12000 دولار ولم اجني اي فلس بعدها”.



وتحدثت عن صعوبة إيجاد عمل بعد اعتزالها قائلة: “صعوبة ايجاد عمل بعد الاعتزال كانت مخيفة”.



وأشارت في المقابلة الى تلقيها تهديدات بالقتل وقطع رأسها من قبل تنظيم داعش بسبب ظهورها في فيلم إباحي وهي بالحجاب.كما قالت