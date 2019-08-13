ميا خليفة
ميا خليفة
حياتنا

الممثلة الإباحية المعتزلة ميا خليفة تعترف .. وتكشف الفيديو الذي بسببه هددها “داعش” بقطع رأسها

كتب وطن
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كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة – لبنانية الأصل- ، عن أنّها لم تجني الملايين من تمثيل تلك الأفلام كما يعتقد كثيرون.

وقالت في مقابلة معها إنها لم تحقق سوى 12000 دولار من عملها في ذلك المجال.

وذكرت في تغريدة بـ”تويتر”: “الناس تعتقد انني جنيت الملايين من تمثيل الافلام الاباحية، خطأ تماما، كل ما حققته كان 12000 دولار ولم اجني اي فلس بعدها”.

وتحدثت عن صعوبة إيجاد عمل بعد اعتزالها قائلة: “صعوبة ايجاد عمل بعد الاعتزال كانت مخيفة”.

وأشارت في المقابلة الى تلقيها تهديدات بالقتل وقطع رأسها من قبل تنظيم بسبب ظهورها في فيلم إباحي وهي بالحجاب.كما قالت

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