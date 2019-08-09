كيف علّق الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي على شائعة وفاة السلطان قابوس؟

علّق الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي على الشائعة التي انتشرت اليوم الجمعة، عن تدهور صحة سلطان عمان قابوس بن سعيد، ووفاته.

وغرّد “الحرمي” على حسابه في “تويتر” قائلاً: “حفظ الله السلطان وأهل عمان الكرام ..نسأل الله أن يُلبس جلالة السلطان قابوس لباس الصحة والعافية وأن يُنعم عليه بموفور الصحة”.

ودعا “الحرمي” بأن “يحفظ الله على أهل عمان أمنهم وأمانهم .. ويُبعد عنهم كيد الكائدين ومؤامرة المتآمرين “.

كان موقعٌ إلكتروني يبث من خارج سلطنة عمان، نشر خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته.

ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان .

وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة.

وكان مغردون قد تداولوا يوم أمس الأول صور لموكب السلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداول صور للسلطان وهو داخل الموكب.