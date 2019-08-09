السلطان قابوس
السلطان قابوس
الهدهد

كيف علّق الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي على شائعة وفاة السلطان قابوس؟

كتب وطن
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علّق الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي على الشائعة التي انتشرت اليوم الجمعة، عن تدهور صحة قابوس بن سعيد، ووفاته.

وغرّد “الحرمي” على حسابه في “تويتر” قائلاً: “حفظ الله السلطان وأهل عمان الكرام ..نسأل الله أن يُلبس جلالة السلطان قابوس لباس الصحة والعافية وأن يُنعم عليه بموفور الصحة”.

ودعا “الحرمي” بأن “يحفظ الله على أهل عمان أمنهم وأمانهم .. ويُبعد عنهم كيد الكائدين ومؤامرة المتآمرين “.

كان موقعٌ إلكتروني يبث من خارج ، نشر خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته.

ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان .

وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة.

 وكان مغردون قد تداولوا يوم أمس الأول صور لموكب السلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداول صور للسلطان وهو داخل الموكب.

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