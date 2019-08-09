تاكسي
تاكسي
حياتنا

في الكويت .. سائق تاكسي فعلها مع مواطنة استوقفته لتوصليها إلى منزلها!

كتب وطن
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هتك سائق تاكسي عرض مواطنة استوقفته في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة ، لتوصيلها إلى منزلها.

وتوجهت المواطنة إلى المخفر وأفادت للأمنيين أنه أثناء تواجدها منطقة العقيلة استوقفت سيارة اجرة لتوصيلها الى مسكنها.وفق صحيفة “الراي” المحلية

واضافت أنه أثناء الطريق بدأ سائق التاكسي يلاطفها بالحديث ويحرضها على الفسق والفجور، وفجأة أوقف السيارة وتحسس جسدها بيده، مبينة أنها فتحت الباب وتمكنت من الهرب.

وقالت للأمنيين إن سائق التاكسي يتحدث باللهجة العربية ولكن لا تعرف جنسيته، وعليه سجلت جناية وأحيلت للمباحث لاجراء التحريات وضبط سائق التاكسي.

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