ارتفاع خسائر اعمار المدينة السعودية
ارتفاع خسائر اعمار المدينة السعودية
الهدهد

ضربات اقتصادية متتالية لـ”بن سلمان” .. خسائر “اعمار المدينة” السعودية ترتفع 135% بالربع الثاني 2019

كتب وطن
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ارتفعت الخسائر الصافية لشركة “اعمار المدينة” الاقتصادية في الربع الثاني من هذا العام بنحو 135% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه ، لتصل إلى 115 مليون ريال .

كما ارتفعت خسائر الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنحو 120% على أساس سنوي وصولاً إلى 101 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام إلى عدة أسباب منها إطلاق أصول تشغيلية جديدة ما بعد الربع الثاني لعام 2018 وتكبد خسائر مبدئية لما بعد التشغيل في مراحل التشغيل الأولى لهذه الأصول.

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