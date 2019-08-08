أبوبكر البغدادي يتنحى بعد تمكن “الشلل” منه ويعلن عن خليفة جديد “لرعاية أحوال المسلمين”

في تأكيد للتقارير الغربية التي تحدثت عن إصابته بشلل كامل في الأطراف، رشح زعيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي، العراقي عبد الله قرداش “خليفةً” له، بحسب ما ذكر الإعلام المحسوب على التنظيم الإرهابي.

وذكرت “وكالة أعماق” الذراع الإعلامية لـ”داعش” في خبر مساء الثلاثاء، أن “البغدادي”، رشح التركماني الأصل عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل “لرعاية أحوال المسلمين”، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على تويتر، إن خليفة البغدادي، كان معتقلا في سجن “بوكا” (بمحافظة البصرة)، وسبق أن شغل منصب شرعي عام لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل.

وأضاف “أبو رغيف” أن “قرداش” كان مقرباً من القيادي أبو علاء العفري (نائب البغدادي والرجل الثاني في قيادة داعش، وقتل عام 2016)، “وكان والده خطيباً مفوّها وعقلانيا”.

وأشار أن “قرداش” اتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.

ونهاية يوليو الماضي، قال رئيس “خلية الصقور” التابعة للداخلية العراقية، أبو علي البصري، إن “البغدادي” موجود في سوريا، وأجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قُتلوا خلال السنوات الماضية.

وذكر “البصري” أن البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة “هجين” جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية، قبل تحريرها عام 2018.