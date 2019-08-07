بعد وساطة عمانية.. الحوثيون يطلقون سراح محمد صالح بعد عامين على احتجازه وهذه هي التفاصيل

كشف قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عن أن شقيقه، محمد، ما زال في السجن، مشيرا إلى مرور عامين على احتجازه.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء: “عامين وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة”.

وأضاف: “في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك”.

عامين وأنت في سجنك يامحمد، شهادة وطنية عظيمة ضد عصابة الكهنوت وتاريخها المليء بالغدر والخيانة.

في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك واقدامك، ونستمد منها الارادة والثبات.

وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل الكهنوت من اول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك واصدقائك ومحبيك.

✌🏼🇾🇪✌🏼 pic.twitter.com/YBgPR61hQ7 — طارق محمد صالح (@tarikyemen) August 6, 2019

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولات مطلع الشهر الجاري أنباء تفيد بإطلاق جماعة أنصار الله سراحه، عبر وساطة عمانية.

يذكر أن العاصمة اليمنية صنعاء كانت قد شهدت أواخر 2017 تصعيدا عسكريا، على خلفية اندلاع معارك ضارية بين الحلفاء السابقين، الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد فكه الشراكة مع الحوثيين.

وبلغت حدة التوتر في العاصمة صنعاء ذروتها في الـ4 ديسمبر/كانون الأول 2017، إذ قتل صالح أثناء محاولته الخروج من صنعاء، حسب رواية الحوثيين.