“شاهد” راقصة تونسية تلحق بـ”المرزوقي” وتعلن خوضها سباق الرئاسة: سأمنع ارتداء الحجاب

في خطوة أثارت جدلا واسعا أعلنت الراقصة التونسية نرمين صفر نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري في الـ 15 سبتمبر المقبل، وذلك عقب إعلان المنصف المرزوقي ترشحه هو الآخر.

“صفر” قالت في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور “انستغرام”، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.

وأثار إعلان الراقصة التونسية موجة غضب واسعة، وشن التونسيون بمواقع التواصل هجوما عنيفا عليها معتبرين إعلانها إهانة للشعب التونسي ومنصب الرئيس.

وفاجأ الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الثلاثاء، التونسيين بإعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها الخريف المقبل.

وقال “المرزوقي” في حوار أجرته معه إذاعة “ديوان أف أم” الخاصة، إنه حصل على تزكيات عشرة نواب في البرلمان، وإنه سيقدم ترشحه في الأيام القادمة.

والجمعة، انطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا في 14 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشف تحالف “تونس أخرى” بإجماع مكوناته عن دعمه لترشيح للمرزوقي (سبق أن شغل منصب الرئاسة من 2011 – 2014) للانتخابات الرئاسية المبكرة.