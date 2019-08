“شاهد” راقصة تونسية تلحق بـ”المرزوقي” وتعلن خوضها سباق الرئاسة: سأمنع ارتداء الحجاب

View this post on Instagram

أعلم الجميع بأننا أتممنا جمع 35678 تزكية وبأن الأستاذة ستتوجه غدا لتقديم ترشحها بمقر الهيئة العليا للانتخابات. أذكر لكم عدد من نقاط مشروع الأستاذة نرمين الانتخابي؛ •تخفيض سعر الخبزة لـ 130 مليم. •منع الحجاب و فرض السفساري. •خطية مالية بخمسة ألاف دينار لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده. •قانون يعطي المرأة ثلثين في الميراث و ثلث واحد للرجل. وفقنا الله في خدمة الوطن. عاشت تونس حرة مستقلة .#تترشح#نترشح