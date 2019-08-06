الراقصة نرمين صفر
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“شاهد” راقصة تونسية تلحق بـ”المرزوقي” وتعلن خوضها سباق الرئاسة: سأمنع ارتداء الحجاب

كتب وطن
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في خطوة أثارت جدلا واسعا أعلنت الراقصة التونسية نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في ، والتي ستجري في الـ 15 سبتمبر المقبل، وذلك عقب إعلان المنصف المرزوقي ترشحه هو الآخر.

“صفر” قالت في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور “انستغرام”، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

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أعلم الجميع بأننا أتممنا جمع 35678 تزكية وبأن الأستاذة ستتوجه غدا لتقديم ترشحها بمقر الهيئة العليا للانتخابات. أذكر لكم عدد من نقاط مشروع الأستاذة نرمين الانتخابي؛ •تخفيض سعر الخبزة لـ 130 مليم. •منع الحجاب و فرض السفساري. •خطية مالية بخمسة ألاف دينار لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده. •قانون يعطي المرأة ثلثين في الميراث و ثلث واحد للرجل. وفقنا الله في خدمة الوطن. عاشت تونس حرة مستقلة .#تترشح#نترشح

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وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.

وأثار إعلان الراقصة التونسية موجة غضب واسعة، وشن التونسيون بمواقع التواصل هجوما عنيفا عليها معتبرين إعلانها إهانة للشعب التونسي ومنصب الرئيس.

وفاجأ الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الثلاثاء، التونسيين بإعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها الخريف المقبل.

وقال “المرزوقي” في حوار أجرته معه إذاعة “ديوان أف أم” الخاصة، إنه حصل على تزكيات عشرة نواب في البرلمان، وإنه سيقدم ترشحه في الأيام القادمة.

والجمعة، انطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا في 14 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشف تحالف “تونس أخرى” بإجماع مكوناته عن دعمه لترشيح للمرزوقي (سبق أن شغل منصب الرئاسة من 2011 – 2014) للانتخابات الرئاسية المبكرة.

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