أكاديمي إماراتي يطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة صناديق الإمارات السيادية: أدركوا الوطن قبل الإفلاس على أيدي “الصبيان”

طالب الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا الدكتور يوسف خليفة اليوسف، بإنشاء هيئة مستقلة من الشباب الوطني في الإمارات لإدارة ثروات الوطن وصناديقه السيادية لإنقاذ البلاد من المجهول على أيدي عيال زايد.

وناشد “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أبناء الأمارات العقلاء بأن يطالبوا بتشكيل هيئة من أبناء الإمارات ذوي الكفاءة والأمانة لإدارة ثروة الوطن خاصة الصناديق السيادية.

انا أناشد أبناء الأمارات العقلاء بان يطالبوا بتشكيل هيئة من أبناء الأمارات ذوي الكفاءة والأمانة لأدارة ثروة الوطن خاصة الصناديق السيادية والا فان الصبيان سيفلسون بهذا الوطن وستدفع الأجيال القادمة كلفة مراهقتهم وفسادهم وسوء تدبيرهم وارجوا ان تتذكروا هذه النصيحة اذا ندمتم يوما ما — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 5, 2019

وتابع موضحا ومعللا السبب:”وإلا فإن الصبيان سيفلسون بهذا الوطن وستدفع الأجيال القادمة كلفة مراهقتهم وفسادهم وسوء تدبيرهم وأرجوا أن تتذكروا هذه النصيحة اذا ندمتم يوما ما”.

وتدفع السياسات التخريبية الخارجية للنظام الحاكم في دولة الإمارات بتصاعد الانهيار الاقتصادي الشاملة في الدولة التي تدفع مليارات الدولارات شهرياً في الحروب الخارجية في اليمن ومصر وليبيا ومؤامراتها الإجرامية في دول القرن الأفريقي والمغرب العربي وحتى في شرق أوروبا.

يأتي ذلك في ظل تصعيد فرض النظام الإماراتي الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة -التي رفعت التضخم العام الماضي بشكل كبير- وتتسبب في انهيار اقتصاد المواطنين والمقيمين.

وتتصاعد المطالب في الإمارات بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة إلى الواجهة في الإمارات، نتيجة خطرها على الاقتصاد وتأثره بها.

وقد تسببت ضريبة القيمة المضافة، إلى زيادة عدم ثقة المستهلكين وقيام أكثر من النصف بتقليل النفقات بسبب القيمة المضافة- حسب ما أفادت دراسة جديدة.

وقال مؤشر ثقة المستهلك في Yallacompare للربع الثاني إنه واستناداً إلى مسح لـ 1،347 من المقيمين في الإمارات فإن 41.2 بالمائة أقل ثقة بشأن صحتهم المالية، مما كانوا عليه في هذا الوقت من العام الماضي.