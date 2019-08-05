هكذا علّق الأكاديمي العُماني “باعبود” على اعتراف مستشار “بن زايد” بهزيمة إعلام دول الحصار أمام إعلام قطر

علّق الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، د.عبدالله باعبود، على اعتراف مستشار ولي عهد أبوظبي، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، بأنّ إعلام دولة قطر أقوى من إعلام الإمارات ودول الحصار.

وكان مستشار محمد بن زايد، قال في تغريدته: “اقولها بكل صراحة خطابهم الإعلامي أقوي تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي”.

اقولها بكل صراحة خطابهم الإعلامي أقوي تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 2, 2019

وعقّب الأكاديمي العُماني “باعبود” على اعتراف “عبدالخالق عبدالله” بقوله: “حقا إعلام قطر فاق إعلام دول الحصار بسنوات ضوئية وهو أقوى تأثيرا على الرأي العام”.

واعتبر أن “سياسة قطر الخارجية سبقت وتجاوزت وفاقت سياسة كل دول الحصار منفردة او مجتمعة بدرجات ومراحل ومستويات عالية”.

وأرجع “باعبود” ذلك “لأن قطر تقف على أرضية أخلاقية صلبة وعالية وإختطت خطاباً مهنياً وأخلاقياً في إعلامها”.

حقا إعلام #قطر فاق إعلام #دول_الحصار بسنوات ضوئية وهو أقوى تأثيرا على الرأي العام وسياسة قطر الخارجية سبقت وتجاوزت وفاقت سياسة كل دول الحصار منفردة اومجتمعة بدرجات ومراحل ومستويات عالية وذلك لأن قطر تقف على على أرضية أخلاقية صلبة وعالية وإختطت خطاب مهني وأخلاقي في إعلامها. pic.twitter.com/3TemfO1nrt — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) August 5, 2019

وبينما تنهج وسائل الاعلام القطرية -منذ حصار قطر- المهنية في التعامل مع كل ما يتعلّق بشؤون الدوحة خاصةً ودول الخليج عامةً، تعتمد وسائل إعلام دول الحصار “الإمارات-السعودية” التلفيق والإساءة، حتّى وصل ببعضها الطّعن في الأعراض، والإساءة الى أمير قطر ووالدته علناً، إضافةً لمحاولة تشويه كل ما يمتّ لقطر بصلة.