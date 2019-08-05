سكينة المشيخص
سكينة المشيخص
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استمع| عبر وسيلة إعلام إسرائيلية .. صحفيّة سعودية تتهم سلطنة عمان بأنها “أوّل المطبّعين مع إسرائيل”!!

كتب وطن
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اعترفت الكاتبة بتلقيها دعوة رسمية لزيارة “اسرائيل” مؤخراً ضمن وفد التطبيع الذي ضمّ إعلاميين عرب، لكنّها لم تتمكن من الذهاب.

وقالت إنّها ستزور “” مستقبلاً، لكنها لن تزور اماكن يتواجد فيها فلسطينيون، بعد تعرّض الاعلامي السعودي المطبّع محمد سعود للطرد بطريقةٍ مهينة من داخل المسجد الأقصى.

وذكرت في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “مكان” أنه ليس هناك أي عداء بين “إسرائيل” والسعودية.

وألقت الصحفية السعودية باللوم على القضية الفلسطينية في عدم وجود علاقات رسمية بين بلادها وإسرائيل، قائلةً: “إسرائيل ليست عدونا، ولا يوجد بين المملكة وإسرائيل مشكلة سياسية، بل هناك قطيعة سياسية بسبب تبني السعودية للقضية الفلسطينية”.

وقالت إن “إسرائيل لم تطلق على السعودية رصاصة واحدة، ولم تزرع خلية تجسسية في أراضينا كما فعلت إيران”.

واعتبرت أن هناك تطابقا بين مواقف اسرائيل ودول فيما يتعلّق بإيران.

وقالت الصحفية السعودية انها تعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور.

وأضافت أن “السلام مع إسرائيل ليس خسارة، بل هو مكسب للجميع”.

وتحدّثت الصحفية السعودية عن سلطنة وقالت إن موقف السلطنة من “إسرائيل” موقف جيّد، مدّعية أنه سيكون لعُمان السبق خليجياً في قرع الجرس الأول لبدء العلاقات بشكل واضح وجليّ مع “إسرائيل”، وقالت إنها تتمنى أن تقوم الامارات والسعودية والبحرين بذلك قريباً.

الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص أنه ليست هناك أي عداوة بين إسرائيل والمملكة السعودية

صرحت الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص أنه ليست هناك أي عداوة بين إسرائيل والمملكة السعودية، مشيرة إلى أن هناك تطابقا بين مواقف اسرائيل ودول الخليج بصدد الخطر الايراني إزاء دول المنطقة.وفي لقاء حصري أجراه معها محرر الشؤون السياسية شمعون اران، قالت الصحفية السعودية انها تعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور مرجحة أن سلطنة عمان والامارات والسعودية ستقوم بذلك قريبا.وأشارت إلى أنها تلقت الدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب الذي زار اسرائيل مؤخرا ولكنه لم يتسنى لها ذلك. واكدت انها تريد زيارة اسرائيل، ولكنها لن تزور اماكن يتواجد فيها فلسطينيون، وذلك بسبب الاعتداء على الناشط السعودي في الحرم القدسي الشريف.

Posted by ‎مكان الأخبار‎ on Sunday, August 4, 2019
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