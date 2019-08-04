شاهد| حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل بحادث سير .. صوره وهو ملطّخ بالدماء أثارت ضجة

انتشرت صور تُظهر الفنان العراقي سيف نبيل وهو ملطّخ بالدماء، بعد تعرّضه لحادث سير، ما أثار حيرة وحزن محبيه، قبل أن يوضح حقيقة الصور المتداولة.

وكان سيف نبيل قد نشر آخر صورة له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الملابس نفسها التي ظهر فيها في الصور وهو ملطخ بالدماء، ثم ظهرت أنباء تعرضه لحادث سير، وظلّ يومًا كاملًا صامتًا، حتى خرج اليوم لينفي الخبر.

وكشف سيف نبيل أن الصور من تصوير فيديو كليب (كل يوم إلك اشتاق)، وفيها مشاهد من حادث سير، لافتاً إلى أنه سيكمل التصوير في الأردن كذلك.