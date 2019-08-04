سيف نبيل
سيف نبيل
حياتنا

شاهد| حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل بحادث سير .. صوره وهو ملطّخ بالدماء أثارت ضجة

كتب وطن
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انتشرت صور تُظهر الفنان العراقي وهو ملطّخ بالدماء، بعد تعرّضه لحادث سير، ما أثار حيرة وحزن محبيه، قبل أن يوضح حقيقة الصور المتداولة.

وكان سيف نبيل قد نشر آخر صورة له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الملابس نفسها التي ظهر فيها في الصور وهو ملطخ بالدماء، ثم ظهرت أنباء تعرضه لحادث سير، وظلّ يومًا كاملًا صامتًا، حتى خرج اليوم لينفي الخبر.

وكشف سيف نبيل أن الصور من تصوير (كل يوم إلك اشتاق)، وفيها مشاهد من حادث سير، لافتاً إلى أنه سيكمل التصوير في الأردن كذلك.

توضيح بخصوص الصور الي تسربت من الكليب الجديد وشكراً لكل الناس الي سألت واتطمنت عني #من_تواضع_لله_رفعه

Posted by Saif Nabeel on Sunday, August 4, 2019
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