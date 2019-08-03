كاتب سعودي متصهين يطالب السلطات بعدم السماح لحجاج فلسطين بالتجوال في المملكة أثناء موسم الحج

شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ، بعد مطالبته سلطات بلاده بعدم تمكين الحجاج الفلسطينيين من التجوال في المملكة أثناء موسم الحج والحرص على ترحيلهم عقب انتهاء المناسك مباشرة.

وقال “آل الشيخ” المعروف بعدائه للفلسطينيين ومولاته لإسرائيل في تغريدة له رصدتها (وطن):”الحمساويون الفلسطينيون جميعهم اجراء مرتزقة بلا مبادئ ولا قيم لدويلة قطر الشريرة”

الحمساويون الفلسطينيون جميعهم اجراء مرتزقة بلا مبادئ ولا قيم لدويلة قطر الشريرة، لذلك يجب عدم تمكين حجاجىهم من التجوال في المملكة واجبارهم على العودة بمجرد انتهاء مناسك الحج .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 3, 2019

وتابع تطاوله على الحجاج الفلسطينيين:”لذلك يجب عدم تمكين حجاجهم من التجوال في المملكة واجبارهم على العودة بمجرد انتهاء مناسك الحج”

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، حسام أبو الرب، السبت، اكتمال وصول جميع الحجاج ضمن بعثة الحج الفلسطينية، الى مكة المكرمة غربي السعودية.

وفي تصريح للأناضول، بين أبو الرب، أن 6 آلاف و600 حاج وحاجة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وصلوا مكة المكرمة، سواء الذين غادروا برا أو جوا.

ولفت إلى أن نحو 1000 حاج من أسر الشهداء بالضفة وغزة، ممن حصلوا على منحة سعودية، سيصلون الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين، وهي فريضة الحج.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية، وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية الجمعة، مليون و516 ألفا و101 شخص.

وقدر المصدر نسبة الزيادة عن العام الماضي في التوقيت ذاته بـ 9% والتي تصل إلى 123 ألفا و369 شخصا.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.