أحمد منصور
أحمد منصور
الهدهد

“شاهد” الإعلامي أحمد منصور يكشف سرّ غيابه عن شاشة “الجزيرة” منذ عامين

كتب وطن
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كشف الاعلامي المعروف بقناة عن سرّ غيابه عن شاشة القناة منذ عامين .

ونشر “منصور” توضيحاً لأسباب الغياب عبر منشورٍ بصفحته في “” أكّد فيه أنه ما زال على رأس عمله في شبكة الجزيرة الاعلامية قائلاً: “هي بيتي التليفزيوني الأول والأخير”.

ونفى “منصور” مغادرته الدوحة كما أشاع البعض وقال: “وأعيش بين أهلي وإخواني القطريين الذين غمروني بالمحبة والمودة والإحترام والتقدير من أول يوم وطئت فيه قدماي هذه البلدة الطيبة فأنا منهم وهم منى وقد عشت فى أكثر مما عشت في أي بلد آخر لم أجد فيها إلا المحبة و المودة و الإحترام والتقدير”.

وأكمل قائلاً: “فترة غيابى ليست سوى استراحة محارب أنجزت فيها الكثير من الأعمال منها أكثر من 50حلقة من برنامج شاهد على العصر والأهم بالنسبة لي هو إنجاز برامج تدريبية تطبيقية ستكون مرجعاً أساسيا لكل من يعمل في مجال الإعلام في العالم العربي سواء من طلاب الإعلام أو الزملاء العاملين فيه أو حتى المشاهدين حتى يميزوا الغث من السمين والفارغ من الممتليء و قد انتهيت من معظمها وأعدها الآن للتسجيل كمادة فيلمية مشاهدة ومكتوبة كإصدارات وقد استغرقت منى وقتا وجهدا ودأبا وعملا وبحثا مرهقا لكنها كانت حلما وأملا بالنسبة لي أسأل الله أن يعينني على تمامه وأرجو أن تستفيد منه أجيال الإعلاميين العرب وآمل أن تكون متاحة للجميع عبر معهد الجزيرة للإعلام قبل نهاية العام الجاري”.

ووجه منصور في ختام المنشور شكره لكلّ من سأل عنه .

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