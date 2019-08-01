“دايلي تلغراف” تفك طلاسم قصيدة ابن راشد الجديدة بعد سحق الأميرة هيا له وتهديده أعداء ابن زايد

سلطت صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها الضوء على تطورات قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها محمد بن راشد حاكم دبي بعد إنتهاء جلسة المحاكمة الأولى بينهما في لندن.

وتحت عنوان “حاكم دبي ينشر قصيدة مبهمة بينما تحضر زوجته جلسة بالمحكمة”، يقول تقرير الصحيفة الذي أعده ستيف بيرد إن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشر قصيدة على الإنترنت عن “سيوف لامعة ذات نصل حاد” في اليوم الذي طلبت فيه زوجته الأميرة هيا الحسين طلب الحماية من الزواج القسري.

ويقول التقرير إن الملياردير محمد بن راشد آل مكتوم، 70 عاما نشر القصيدة المعنونة “سيوف المعالي”، بينما كانت زوجته الأميرة هيا في قاعة المحكمة في لندن في بدء المعركة القضائية بينهما بشأن طفليهما.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الأميرة هيا بعد فرارها من دبي مع طفليها في وقت سابق هذا العام “خوفا على حياتها من الخطر”.

وتضيف الصحيفة أن نائب المكتوم، رئيس الإمارات ورئيس الوزراء تقدم أيضا للمحكمة في لندن بطلب عودة “ولديه السريعة” من بريطانيا، بينما طلبت الأميرة الأردنية الوصاية عليهما، بعدما غادرت معهما دولة الإمارات، بالإضافة إلى الحصول على أمر “حماية من الزواج القسري” وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة.

وفي مساء الثلاثاء سمح القاضي سير أندرو ماكفرلين، رئيس قسم قانون العائلة للإعلام بتغطية إجراءات المحكمة لأنها في مصلحة الرأي العام.

وتقول الصحيفة إنه بينما تكشفت تفاصيل الجلسة وتصدرت عناوين الصحف في شتى بقاع العالم، نشر الشيخ محمد القصيدة نحو الساعة الرابعة عصرا بتوقيت لندن.

وكان الشيخ محمد قد نشر في السابق قصيدة اسمها “عشتي ومتي” يتهم في امرأة لم يذكر اسمها بالغدر، ويقول فيها “ما عاد لك عندي مكانة…. ما يهمني عشتي ومتي”.

إلا أن البعض يرى في القصيدة الأخيرة “سيوف المعالي” مديحا لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال فيها “عنده سيوف المعالي مرهفات الحد.. ف أغمادها قاطعة يا كيف مسلولة” و “عنده لرد العدا الأجناد ما تنعد .. أهل البطولة حماحم ما حد ينوله”. وفي إشارة لدور محمد بن زايد في حل مشكلته قال “عليه دوم اعتمادي دايم بلا حد ويحل أصعب الأمور بيسر وسهولة”.

والقصيدة وإن كانت رمزية ومبهمة إلا أنها تهديد مبطن لإيران وقطر التي تتميز علاقة الإمارات مهما بالتوتر. وقال الشيخ محمد إن الإمارات لم تستخدم بعد قوتها الحقيقية وتساءل عما سيحدث لو استخدمت السيوف الإماراتية المشحوذة.

وتضيف الصحيفة أن عدد أبناء الشيخ محمد يقدرون بـ 20 ابنا وإبنة من ست زوجات.

وتختتم التقرير قائلة إنه لم يتضح حتى الآن سبب فرار الأميرة الأردنية هيا، ولكن التكهنات تتركز حول محاولات سابقة لاثنتين من بناته بالهرب دون نجاح.

وقبل الإنفصال من زوجته السادسة كانا عادة ما يظهران في المناسبات العامة خاصة سباقات الخيول التي كانت تحضرها الملكة إليزابيث الثانية التي يشترك معها الشيخ وزوجته في حب الخيل.

وقد يؤدي الانفصال إلى معركة حول 4 مليارات دولارات، كانت ازدادت شراسة في الأشهر الماضية، ويعتقد أن الأميرة هيا سافرت إلى بريطانيا مع ولديها في نيسان (أبريل) بدون تفاصيل عن الكيفية حيث تم التركيز على محاولتين سابقتين للهرب قامت بهما ابنتاه لطيفة وشمسة.