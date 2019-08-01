أكاديمي سوداني “يهمس بهذا الحل” في أذن ابن سلمان بعد تأخر رده الرسمي على لقاء حليفه الإماراتي مع ألد أعدائه إيران

سخر الأكاديمي السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان، من الصمت السعودي الرسمي على لقاء وفد الإمارات العسكري الأخير بمسؤولين إيرانيين في طهران وعقد اتفاقية صلح مشتركة، وتجاهل الإمارات بذلك حليفها السعودي التي تعد إيران ألد أعدائه.

وكتب “عثمان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا:”لا يوجد تعليق رسمي سعودي على لقاءات حليفهم الإماراتي مع ألد أعدائهم إيران وأعتقد أنهم يفكرون في رد مناسب”

لا يوجد تعليق رسمي سعودي على لقاءات حليفهم الإماراتي مع ألد أعدائهم إيران وأعتقد أنهم يفكرون في رد مناسب وأنا أهمس في آذانهم بهذا الحل :

أرسلوا وفدا رفيع المستوى إلى قطر وابحثوا معها ما بحثته الإمارات مع إيران

ولا تنسوا أن تقولوا في إعلامكم أن اللقاء اقتصر على بحث شؤون الإبل — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) August 1, 2019

وتابع سخريته:”وأنا أهمس في آذانهم بهذا الحل :أرسلوا وفدا رفيع المستوى إلى قطر وابحثوا معها ما بحثته الإمارات مع إيران ولا تنسوا أن تقولوا في إعلامكم أن اللقاء اقتصر على بحث شؤون الإبل”

ومؤخرا شنت حسابات سعودية، بعضها محسوبة على الموالين للحكومة، هجوما مباشرا وغير مباشر، على الإمارات، بسبب التنسيق الأمني بين الأخيرة وإيران، فيما يخص المجال البحري، وانسحاب أبو ظبي من اليمن.

وطالبت حسابات تعرف بـ”حسابات الوطنجية” بعدم مدح أي دولة حليفة في الوقت الراهن، والاكتفاء بدعم السعودية وحدها، في إشارة إلى خشيتهم من إمكانية انقلاب الإمارات على علاقتها الوطيدة مع المملكة.

فيما قال مغردون بشكل صريح، إن الإمارات تحيك مؤامرات ضد السعودية، وقد تضربها من الخلف في أي لحظة.

وحاول مغردون آخرون تهدئة الأجواء، والقول إن العلاقات بين البلدين ستبقى كما هي، ولن تتأثر بأي مستجدات عابرة.