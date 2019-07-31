الأمير علي بن الحسين
الأمير علي بن الحسين
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“شاهد” الصورة التي نشرها الأمير الأردني علي بن الحسين مع “قرة عينه” بعد مقاضاتها زوجها حاكم دبي

كتب وطن
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فاجئ علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجميع بصورة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جمعته مع شقيقته الأميرة .

وعلق الأمير علي بن الحسين على الصورة قائلا: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

وظهرت الأميرة هيا وهي تحتضن شقيقها الأمير علي بن الحسين بقوة في الصورة، على ما يبدو في المنزل الذي تقيم فيه في لندن، حيث رفعت دعوى قضائية ضد زوجها الشيخ حاكم دبي.

يأتي ذلك على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 نوفمبر المقبل أمام محكمة إنجليزية.

وانطلقت المرافعات القضائية، بين الأميرة هيا (45 عاما) وحاكم دبي محمد بن راشد (70 عاما)، بعد 15 عاما من الزواج، وتتركز القضية خصوصا حول “رعاية طفلين من زواجهما”، هما (11 عاما) وزايد (7 أعوام).

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