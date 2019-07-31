الطالبة عائشة بنت سالم الغيثية
الطالبة عائشة بنت سالم الغيثية
حياتنا

بعد العثور عليها .. ماذا قالت قنصلية سلطنة عمان في أستراليا عن الطالبة عائشة الغيثية؟

كتب وطن
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أكدّت القنصلية العامة لسلطنة في أنها ستنشر في وقتٍ لاحق التفاصيل المتعلقة بحادثة اختفاء .

يأتي ذلك بعدما أعلنت شرطة كوينزلاند الأسترالية مساء الأربعاء العثور على الطالبة العمانية “28 عامًا” المفقودة منذ تاريخ 26 يونيو الماضي.

وأكدت الشرطة على موقعها الالكتروني أن الطالبة بصحة جيدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان موقع “Perth Now” الإخباري الإسترالي قال أمس إن الطالبة العمانية اختفت قبل أكثر من شهر من بريسبان.

وأوضح الموقع أن طالبة جامعة كوينزلاند شوهدت آخر مرة في حرم سانت لوسيا في حوالي الساعة 8 صباحًا في 26 يونيو.

وتم الإبلاغ عن فقدان الغيثية من قبل جامعة كوينزلاند بعد أن فشلت في العودة إلى الفصول الدراسية بعد عطلة منتصف الفصل الدراسي.

وقالت وزارة التعليم العالي العمانية إن دائرة الهجرة أكدت أن الطالبة لم تغادر أستراليا.

وأشار الموقع الأسترالي إلى أن عائشة كانت تعيش من قبل في سكن بريسبان سي بي دي لكنها غادرت في فبراير 2019.

وتابع أنها لم تقم بإجراء أي اتصال مع أسرتها، في الوقت الذي تخشى فيه الشرطة على سلامتها لأنها تعاني من حالة طبية.

وقالت القنصلية العمانية في أستراليا إنها كانت في إجازة بين الفصلين الدراسيين عندما اختفت.

وتم التواصل مع أسرة الطالبة التي أكدت على انقطاع الاتصال مع ابنتهم لأكثر من شهر، وبالتالي بدأت السلطة في إجراءات البحث الى أن اعلن عن العثور عليها الاربعاء.

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