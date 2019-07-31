أكاديمي سعودي يُحقر المسجد الأقصى:” مثله مثل مسجد حارتنا” لا قداسة له عندي

شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الأكاديمي والمغرد السعودي كساب العتيبي، بعد انتقاصه من شأن القدس والمسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياه مثل أي مسجد عادي في حارته.. حسب وصفه.

وقال “العتيبي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية، ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.”

لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية. ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. أما القُدس فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا. لا يخدعونكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) July 30, 2019

وتابع منتقصا ومحقرا أبرز مقدسات المسلمين ـ أولى القبلتين وثالث الحرمين ـ :”أما القُدس فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا. لا يخدعونكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب”

وقوبلت تغريدة “العتيبي” باستنكار وهجوم كبيرين حتى من السعوديين أنفسهم، وكتب رجل الأعمال السعودي البارز فهد بن عبدالعزيز العوهلي ردا عليه:”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد…”لم ولن يخدعنا الرسول ﷺ، الشيطان يجتهد بخبثه لخداعنا، وأعوانه الأغبياء من البشر ببلاهتهم ونفاقهم وسوء علمهم وأدبهم مع الله ودينه.. لكن هيهات.”

" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد…" ﷺ



لم ولن يخدعنا الرسول ﷺ، الشيطان يجتهد بخبثه لخداعنا، وأعوانه الأغبياء من البشر ببلاهتهم ونفاقهم وسوء علمهم وأدبهم مع الله ودينه.. لكن هيهات. — فهد العبدالعزيز العوهلي (@alohali_fahad) July 31, 2019

وسخرت الإعلامية بقنوات الجزيرة آنيا الأفندي من الأكاديمي السعودي بقولها:”المصيبة ليست في كلامك المصيبة ان قبل اسمك مكتوب دكتور!”

المصيبة ليست في كلامك …المصيبة ان قبل اسمك مكتوب …دكتور!!! — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) July 31, 2019

واعتبر ناشط آخر تغريدته مكايدة بالفلسطينيين إرضاء للنظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان.

للاسف الشديد اقوى سلاح استخدمه اليهود في هذا العصر ضرب المسلمين ببعض حتى اصبح البعض ينتقص من ثوابت المسلمين كيداً باخيه المسلم اللهم الطف بحالنا — محمد ال حامد (@ibnnuaeem) July 31, 2019

وذكرته معظم الردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قدسية المسجد الأقصى وأهميته للمسلمين والذي رواه البخاري:”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى.”

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى."

رواه الشيخين — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) July 31, 2019

للاسف الشديد

العراك والمماحكة

بدا يدخل في ثوابت الدين



قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). متفق عليه — (عبدالله_بن_جنيدب)(اخو_هيا) (@jenaideb) July 31, 2019

المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله والذي صلى فيه انبياء الله واسري بنبينا صلى الله عليه وسلم إليه والذي عرج بنبينا الى السماء منه .. اصبحت تقلل من شأنه وبركته وقدسيته !! ستعلم يوم القيامة مانطق به لسانك .. وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/DNCdnw1S00 — ابن وائل العنزي (@namtalsalf) July 30, 2019

وسبق أن أثار الأكاديمي السعودي، كساب العتيبي، الجدل بعد أن هاجم لاعبي المنتخب الجزائري، حين وصفهم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقطط، بسبب أدائهم في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وتصاعدت حدة الانتقادات لمن كان يقدم نفسه معارضا للنظام السعودي، قبل أن يعود للملكة من لندن، بعد أن توج الفريق الجزائري بالبطولة الإفريقية.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن من قلة الأدب أن يطلق أكاديمي سعودي وصف القطط على أبطال إفريقيا.