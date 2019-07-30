معلومات جديدة .. أين شوهدت الطالبة العُمانية المفقودة في أستراليا آخر مرّة؟؟

كشفت وسائل إعلام أسترالية معلومات جديدة حول إختفاء الطالبة العمانية عائشة الغيثية في كوينزلاند بعد العطلة الدراسية.

وقال موقع “Perth Now” الإخباري الإسترالي فى تقرير أعده، باتريك بلينجز، أن الطالبة العمانية التى تبلغ من العمر 28 عامًا، اختفت قبل أكثر من شهر من بريسبان.

وأوضح الموقع أن طالبة جامعة كوينزلاند شوهدت آخر مرة في حرم سانت لوسيا في حوالي الساعة 8 صباحًا في 26 يونيو.

ووفقًا لوسائل الإعلام العمانية ، فقد تم الإبلاغ عن فقدان الغيثي من قبل جامعة كوينزلاند بعد أن فشلت في العودة إلى الفصول الدراسية بعد عطلة منتصف الفصل الدراسي.

وقالت وزارة التعليم العالي العمانية إن الهجرة أكدت أنها لم تغادر أستراليا.

وقالت فى بيان “القنصلية ترغب في التأكيد على أن سلامة الطالبة هي الآن أولوية. ونطلب من الجميع عدم نشر شائعات.”

وأشار الموقع الأسترالي إلى أن عائشة كانت تعيش من قبل في سكن بريسبان سي بي دي لكنها غادرت في فبراير 2019.

وتابع أنها لم تقم بإجراء أي اتصال مع أسرتها، في الوقت الذي تخشى فيه الشرطة على سلامتها لأنها تعاني من حالة طبية.

وقالت القنصلية العمانية في أستراليا إنها كانت في إجازة بين الفصلين الدراسيين عندما اختفت.

وقال البيان “ترغب القنصلية في توضيح أن الطالبة كانت في إجازة بين فصلين دراسيين لمدة شهر واحد ومن المفترض أن تبدأ الطالبة دراستها قبل أسبوع”.

و”نظرًا لإشعار الجامعة بأن الطالبة لم تعد للدراسة للفصل الثاني ، فقد تم التواصل مع أسرة الطالبة التي أكدت على انقطاع الاتصال مع ابنتهم لأكثر من شهر ، وبالتالي بدأت السلطة في إجراءات البحث. “

[لمصدر: الشبيبة]