مغرّد قطري شهير “يُعرّي” البذيء حمد المزروعي بعد تطاوله على سلطنة عمان ووزير خارجيتها

هاجم المغرّد القطري المعروف بموقع تويتر “بوغانم”، الإماراتي البذيء وسيء الصيت حمد المزروعي، في أعقاب تطاوله الأخير على سلطنة عمان ووزير خارجيتها يوسف بن علوي بعد زيارة الأخيرة للعاصمة الإيرانية طهران السبت.

وكان “المزروعي” انتقد زيارة “بن علوي” لطهران وقال في تغريدة له: “كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي ادانه وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية …”.

كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي ادانه وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية … pic.twitter.com/ACDHhCyx5R — حمد المزروعي (@uae_3G) July 27, 2019

وردّ المغرّد القطريّ على “المزروعي” بقوله: “كيف يطلب #نغل_الخليج (لقب أطلقه مغرّدون على المزروعي) من السلطنة شجب التدخلات الايرانية في مياه الخليج، والامارات في بيانها المشترك مع امريكا وبريطانيا والسعودية

قالت ان ايران هي من استهدفت سفنها في ميناء الفجيرة، وفي اليوم الثاني قال الوزير الإماراتي انور قرقاش إن ايران ليست متهمه..؟؟ غيرت موقفها خلال 24 ساعه فقط..!!”.

كيف يطلب #نغل_الخليج

من سلطنة شجب التدخلات الايرانيه

في مياه الخليج..||والامارات في بيانها

المشترك مع امريكا وبريطانيا والسعوديه

قالت ان ايران هي من استهدفت سفنها في

ميناء الفجيره..||وثاني يوم قال انور قرقاش

ايران ليست متهمه..؟؟

غيرت موقفها خلال 24 ساعه فقط..!!@uae_3G pic.twitter.com/7b6BDedglM — بوغانم (@hassanalishaq73) July 27, 2019

وفي معرض الرّد عالى “المزروعي” طرح “بوغانم” تساؤلاً ثانياً موجّهاً له: “كيف يطلب #نغل_الخليج

من سلطنة عمان شجب التدخل الايراني في مياه الخليج ومازالت الامارات تهرب النفط الايراني..؟؟”.

ثانيا"..كيف يطلب #نغل_الخليج

من سلطنة عمان شجب التدخل الايراني

في مياه الخليج ومازالت الامارات

تهرب النفط الايراني..؟؟@uae_3G pic.twitter.com/yVsUqFUOip — بوغانم (@hassanalishaq73) July 27, 2019

وتابع “بوغانم”: “كيف يطلب #نغل_الخليج شجب عمان للتدخلات الايرانيه في مياه الخليج، وما زالت الامارات تستقبل التجار والسياح الايرانيين؟؟ شوية شرف ان بقي في الامارات شرف”.

كيف يطلب #نغل_الخليج

شجب عمان للتدخلات الايرانيه في مياه الخليج..||ومازالت الامارات تستقبل التجار

السياح الايرانيين..؟؟

اشوية شرف ان بقي في الامارات شرف@uae_3G pic.twitter.com/7D2zadWZVK — بوغانم (@hassanalishaq73) July 27, 2019

واعتبر المغرّد القطريّ أن “المزروعي” يحاول ان يعكر العلاقة العمانية الايرانية ليقول بعدها لايران: “ارأيتم نحن اصدق في تعاملاتنا معكم .. سياسه قديمه عفى عليها الزمن..!!”.

#نغل_الخليج

يحاول ان يعكر العلاقه العمانيه الايرانيه

ليقول بعدها لايران ارأيتم نحن اصدق

في تعاملاتنا معكم..سياسه قديمه عفى عليها

الزمن..!!@uae_3G pic.twitter.com/kCK6soHPJt — بوغانم (@hassanalishaq73) July 27, 2019

واعتبر “بوغانم” أن “#نغل_الخليج تناسى ان الامارات منذ ايام ارسلت وفدا (سريا) إلى ايران مقابل طلب العفو والصفح منها مقابل عودة العلاقات الى ما كانت عليه سابقا”. قائلاً: “مشكله اللي ماعنده شرف ويحاول يستشرف!”.

تناسى #نغل_الخليج

ان الامارات منذ ايام ارسلت وفدا" سريا"

إلى ايران مقابل طلب العفووو والصفح منها

مقابل عودة العلاقات الى ماكانت عليه سابقا"

مشكله اللي ماعنده شرف ويحاول يستشرف..!!@uae_3G pic.twitter.com/fB0ss7a5LC — بوغانم (@hassanalishaq73) July 27, 2019

ودعا وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، السبت، إلى “ضرورة الاتعاظ” من تجارب سابقة بالمنطقة و”وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية”.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عقب لقاء بن علوي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.

وكان بن علوي بدأ زيارة السبت لطهران تعد الثانية خلال نحو شهرين، لبحث “حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة”، وفق بيان سابق للخارجية العمانية في ظل استمرار احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية.

ووفق “إرنا”، أكد بن علوي “ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، وأيضا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية”.

وأضاف: “يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز”.

وطالب الدول بـ”الابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها”.

من جانبه، أكد شمخاني، أن احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية “إجراء قانوني، وتنفيذا للقوانين، ومن أجل حماية الملاحة البحرية”.

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”.

وتصاعد التوتر، مؤخرًا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

