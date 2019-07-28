في 2019.. قطر الدولة الأكثر أمنا بالشرق الأوسط وهذا ترتيب الكويت وسلطنة عُمان

استحوذت دولة قطر على المركز الأول كأكثر الدول أمنًا في منطقة الشرق الأوسط، والمركز الـ31 عالميًا؛ وفق قائمة مؤشر السلام العالمي للعام 2019، الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام الشهر الجاري.

ووفق المعهد- الذي يتخذ من أستراليا مقرًا له- حلت دولة الكويت ثانيًا وفي المرتبة الـ43 عالميًا، ثم سلطنة عمان ثالثة في المرتبة الـ69 عالميًا، ثم المملكة الأردنية الهاشمية رابعة في المرتبة 77 عالميًا.

كما حلت تونس في المركز السادس في المرتبة 82 عالميًا، واحتلت مملكة المغرب المركز السابع عربيًا، في المرتبة الـ90 عالميًا، ثم الجزائر في المرتبة الـ111 عالميًا، ثم موريتانيا التي منحها المؤشر المركز الـ 122 عالميًا، تلتها البحرين 124 عالميًا، ثم السعودية 129 عالميًا.

وتراجعت فلسطين لتصبح في المرتبة 142، ولبنان في المركز 147 عالميا، والسودان في المرتبة 151 عالميًا، ثم ليبيا في المركز 156، والعراق في المرتبة 159، واليمن في المرتبة 160، وجنوب السودان في المرتبة 161 وسوريا في المرتبة 162 عالميًا.

وأرجعت مجلة «ذا ويك» البريطانية احتلال قطر المركز الأول، إلى استضافتها كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما أنها تعد من أغنى الدول في العالم، وتشهد صناعات متنامية، فضلا عن كونها قبلة آمنة للسياح.

وقال معهد الاقتصاد والسلام الذي أعد المؤشر، إن «منطقة الشرق الأوسط ما تزال المنطقة الأقل سلامًا في العالم، وتضم 10 دول على الأقل من الدول الأقل أمناً وسلاما».

ويصدر التصنيف سنويًا عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، بالتعاون مع عدة منظمات بحثية، بينها معهد لندن للاقتصاد والسلام.

ويستند المؤشر إلى 23 عاملاً، بينها الصراعات الداخلية والخارجية والإنفاق العسكري والإرهاب والقتل وجرائم أخرى.

غير أنه يصنف الدول وفق أربع مؤشرات رئيسية هي مستوى الأمان والسلامة الاجتماعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي، ودرجة العسكرة، والتكلفة الاقتصادية للعنف.

وتلعب قطر دورًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دور الوسيط في إخماد نزاعات عالمية، رغم الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو 2017، بذريعة دعمها الإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة مرارًا، مؤكدة أن الحصار يهدف للتأثير على استقلال قرارها الوطني.