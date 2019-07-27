حادث دموي في مصر.. هذه العروس قتلت بعد 24 ساعة فقط على زفافها .. وشقيقها وجدها غارقة في الدماء!

لقيت عروس مصرية مصرعها على يد زوجها بعد نحو 24 ساعة فقط على عقد قرانهما، وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا النيل. وفقا لصحيفة “الشروق” المصرية



وعُثر على القتيلة التي رمز إليها بـ” منار م.أ.” جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.



وفيما نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، أشارت التحريات الأولوية، إلى اتهام زوجها بأنه مرتكب الجريمة، وقتلها بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.



وقال شقيق المجني عليها أثناء سؤاله إن زفافها كان أول أمس الجمعة، وأنه ذهب إليها السبت للاطمئنان عليها، ليجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح سبب الجريمة بشكل واضح.



وأفادت “الشروق” بهروب الزوج، فيما تتولى النيابة المصرية التحقيق.