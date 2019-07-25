حساب كويتي “مجهول” يسيء لسلطنة عُمان ويتطاول على السلطان قابوس.. العُمانيون كانوا له بالمرصاد

شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على حساب يحمل اسم “أمل بنت جاسم” والتي تزعم أنها ناشطة من الكويت، بعد إساءتها المتكررة لسلطنة عمان وتطاولها على السلطان قابوس بن سعيد.

الحساب المزعوم الذي تبرأ منه الكويتيون وقالوا إنه لا يمثلهم، وصف سلطنة عمان برمز الشر وليست رمز السلام.

#سلطنة_عمان هي رمز الشر وليست رمز السلام



عمان هي من سمحت الصهاينة بتدنيس ارضها وارض الخليج



عمان هي من تطبع مع ايران وتطعن دول الخليج



#مطبع_سعودي_في_فلسطين pic.twitter.com/L8v8l6yYgH — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 22, 2019

وتابع تطاوله:”عمان هي من سمحت الصهاينة بتدنيس ارضها وارض الخليج عمان هي من تطبع مع ايران وتطعن دول الخليج”

واتهم الحساب الكويتي المجهول “أمل بنت جاسم” السلطان قابوس بأنه أكثر شخص مطبع مع الكيان الصهيوني، في تطاول أغضب العمانيين.

#قابوس هو اكثر شخص مطبع مع الكيان الصهيوني ،



الصور خير دليل على استقبال قابوس رئيس الوزراء الاسرائيل في عمان الذي قصف اطفال فلسطين 💔

#مطبع_سعودي_في_فلسطين pic.twitter.com/NoIjQodY4S — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 22, 2019

وبمراجعة حساب أمل المزعوم اتضح أنه مخصص لمهاجمة سلطنة عُمان فقط، ودفق التهم والمزاعم ضدها دون دليل.

زيارة وزير خارجية عمان يوم السبت الى #ايران يؤكد اهمية التعاون بين البلدين



الحين عرفتوا من هو يطعن الخليج العربي بالغدر علناً , وستبقى #سلطنة_عمان محايدة وتطعن بالغدر والخيانة pic.twitter.com/5FYgrYCrom — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 23, 2019

هل #سلطنة_عمان اصبحت مثل الجيفه بعد فساد الحكومة العمانية وانتشار البطالة وسرقة الاراضي وضعف الاقتصادي ؟



#فلسطينيين_يهاجمون_زوار_القدس pic.twitter.com/QViDnD1PrV — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 23, 2019

وفي أحدث تغريدة لها اتهمت أمل بنت جاسم أهل السلطنة بالشعوذة والسحر، وتابعت مزاعمها:”الكل يعلم ان عمان مشهورين بالسحرة وهي الشرك بالله بسبب البطالة”

وفي الختام خذوا الحذر من الغدر العُماني

المعروفين بالسحرة والدجل وتحضير الشياطين في المجالس



الكل يعلم ان عمان مشهورين بالسحرة وهي الشرك بالله بسبب البطالة 👍#باحثون_عن_عمل_يستغيثون127 pic.twitter.com/QFnvPTAhi8 — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 24, 2019

وأمطر العُمانيون تغريدات هذا الحساب الكويتي المجهول بمئات الردود الهجومية التي فضحت كذبه وتحامله على السلطنة لأهداف خبيثة.

وفي الختام خذوا الحذر من الغدر العُماني

المعروفين بالسحرة والدجل وتحضير الشياطين في المجالس



الكل يعلم ان عمان مشهورين بالسحرة وهي الشرك بالله بسبب البطالة 👍#باحثون_عن_عمل_يستغيثون127 pic.twitter.com/QFnvPTAhi8 — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) July 24, 2019

بعدكم على السلطنه 🙆🏻‍♂️ من ذاك الزمن الغابر – اول خوارج وروافض وخارجيين عن المله. ومره نغرد خارج السرب – والحين سحره وشعوذه – كم انتي كبيره يااااااعماااان – راسخه رسوخ الجبال 😅 — abuazzam (@abuazzam1984) July 25, 2019

اللي شاف استقبالهم للأمير لما زارهم يعرف العمانيين شنو

اهل عمان حبايبنا و اهلنا ⁦🇴🇲⁩⁦❤️⁩ — بو حمّود Bo_7aّmooD (@bo_7amood_11) July 25, 2019

فيما تبرأ كويتيون من هذا الحساب وأكدوا أنه حساب مزيف لا علاقة للكويت به.

هذي م كويتيه وأتحدى كل شخص انه يقول كويتيه😂 — Ibrahim (@ibrahimnasser96) July 25, 2019

هذي ماكويتية … منتحلة صفة كويتية

تغرد من على بعد ٤ ساعات بالسيارة — حسن العجمي🇴🇲💖🇰🇼 (@alsafeer071) July 25, 2019

وانتشرت في الآونة الأخيرة معرفات وهمية تدعي أنها من الكويت وقطر وسلطنة عُمان نفسها، وتهدف من خلال تغريدات مسيئة للفتنة والوقيعة بين هذه الدول التي شهدت مؤخرا حالة تقارب غير مسبوق فيما بينها ما أزعج السعودية والإمارات.