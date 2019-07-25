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حساب كويتي “مجهول” يسيء لسلطنة عُمان ويتطاول على السلطان قابوس.. العُمانيون كانوا له بالمرصاد

كتب خاص "وطن"
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شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على حساب يحمل اسم “” والتي تزعم أنها ناشطة من الكويت، بعد إساءتها المتكررة لسلطنة وتطاولها على السلطان قابوس بن سعيد.

الحساب المزعوم الذي تبرأ منه الكويتيون وقالوا إنه لا يمثلهم، وصف برمز الشر وليست رمز السلام.

وتابع تطاوله:”عمان هي من سمحت الصهاينة بتدنيس ارضها وارض الخليج عمان هي من تطبع مع ايران وتطعن دول الخليج”

واتهم الحساب الكويتي المجهول “أمل بنت جاسم” السلطان قابوس بأنه أكثر شخص مطبع مع الكيان الصهيوني، في تطاول أغضب العمانيين.

وبمراجعة حساب أمل المزعوم اتضح أنه مخصص لمهاجمة سلطنة عُمان فقط، ودفق التهم والمزاعم ضدها دون دليل.

وفي أحدث تغريدة لها اتهمت أمل بنت جاسم أهل السلطنة بالشعوذة والسحر، وتابعت مزاعمها:”الكل يعلم ان عمان مشهورين بالسحرة وهي الشرك بالله بسبب البطالة”

وأمطر العُمانيون تغريدات هذا الحساب الكويتي المجهول بمئات الردود الهجومية التي فضحت كذبه وتحامله على السلطنة لأهداف خبيثة.

فيما تبرأ كويتيون من هذا الحساب وأكدوا أنه حساب مزيف لا علاقة للكويت به.

وانتشرت في الآونة الأخيرة معرفات وهمية تدعي أنها من الكويت وقطر وسلطنة عُمان نفسها، وتهدف من خلال تغريدات مسيئة للفتنة والوقيعة بين هذه الدول التي شهدت مؤخرا حالة تقارب غير مسبوق فيما بينها ما أزعج والإمارات.

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