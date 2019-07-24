وزيرة “قطع رقاب” معارضي السيسي تُعلق فضيحتها على شماعة “الجزيرة”.. هكذا بررت تصريحاتها الداعشية

خرجت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم مضطرة تبرر تصريحاتها الصادمة عن “قطع رقاب” معارضي النظام المصري، بعد رد الفعل الكبير والغاضب ضد تصريحاتها المصورة التي خرجت بها أمس في لقاء مع الجالية المصرية بكندا.

وبررت الوزيرة المصرية كلامها وتصريحاتها “الداعشية” بأن من صور تهديدها صحفي يعمل في قناة الجزيرة.

من جانبه أكد الصحفي والإعلامي المصري المقيم في كندا محمد نصر، والذي صور كلمة الوزيرة في تصريحات خاصة لـ”الجزيرة”، إنه لن يدخل في جدل يضيع الوقت مع الوزيرة بالرد عليها، قائلا”أنا صحفي أحترم وأقدر عملي في نقل الحقيقة للمشاهد كما هي، وهذا حق كل مواطن”.

وكان نصر قد بث فيديو على تويتر للوزيرة المصرية قالت فيه خلال تجمع للجالية المصرية في كندا “أي حد يقول كلمة على مصر ها يحصله إيه (سيحدث له ماذا؟) يتقطع”، ممررة يديها على الرقبة في إشارة لعلامة الذبح أو النحر، ليقابل الحاضرون من المهاجرين المصريين كلامها بالضحك والتصفيق.

وعقب بث الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة، قالت الوزير في تصريحات لفضائية مصرية إنها تبلغ من نشر الخبر، “أبلغك أن مصر هتفضل على طول منصورة”.

"مصر منصورة يا محمد نصر"😏 ده رد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على "فيديو النحر" الذي نشرته على حسابي الرسمي بتويتر، فكرتني بكلمة السيسي تحيا مصر ٣ مرات! Posted by Mohamed Nasr on Tuesday, July 23, 2019

وتابعت: الإخوان قامت بتحريف حديثي مع الجالية المصرية من أجل الشوشرة على زيارتي في كندا ولقائي مع أبناء الجالية، والدولة تتعرض لحرب شرسة من أعداء الوطن الذين يحاولون النيل من مقدرات البلاد ولن نعطي لهم الفرصة.

وكانت تصريحات الوزيرة المصرية عن تقطيع أي معارض لسلطة بلادها، تزامنت مع كشف المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، أن نبيلة مكرم عبيد عضو في “مجموعه مكافحه تركيا” التي تستهدف المعارضين في الخارج.

نور قال عبر تويتر: لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهة شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقة أثناء اجتماعات “المجموعة المخابراتية لمكافحه نشاط تركيا” وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الاجتماعات العامة فكشفت نوايا نظام السيسي المجرم.

وتابع: نبيله مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة كانت قبل الوزارة مساعد لقنصل مصر بدبي ورشحها محمد دحلان لعباس كامل وتم تكليفها مؤخرًا بملف العلاقات المصرية الأرمينية لمناكفة ونكاية في تركيا وأقامت مؤخرا عده فاعليات مشتركه مع الأرمن.