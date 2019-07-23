“شاهد” وزيرة مصرية تتوعد معارضي السيسي بالنحر على الطريقة الداعشية.. غادة عويس هاجمتها وأيمن نور فجر مفاجأة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو متداول لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، تتوعد فيه معارضي نظام عبدالفتاح السيسي بالنحر والقتل.

وأثناء لقائها أعضاء الجالية المصرية في كندا، ظهرت مكرم وهي تتحدث إلى الجالية المصرية في كندا، قائلة: “لأننا ما عندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا”

#عاجل /٧#نبيله_مكرم_عبدالشهيد

لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهه شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقه أثناء اجتماعات #المجموعه_المخابراتيه_لمكافحه_نشاط_تركيا وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الإجتماعات العامة

فكشفت نوايا نظام #السيسى المجرم pic.twitter.com/Q22lsmrgyT — Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019

وتابعت:”وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع”.

وأثارت تصريحات الوزيرة المصرية جدلا واسعا بمواقع التواصل، وهاجمتها مذيعة الجزيرة غادة عويس، ونشرت في تغريدة لها الفيديو المثير للجدل وعلقت عليه “ثقافة داعش باقية وتتمدّد وصولاً الى كندا!”.

ثقافة داعش باقية وتتمدّد وصولاً الى كندا! https://t.co/QkGuGl1qVp — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 23, 2019

وتابعت في تغريدة أخرى:”هذه السيدة وزيرة مصرية هدّدت بنحر وتقطيع “اي واحد يقول كلمة على بلدنا”

وأضافت واصفة نبيلة مكرم بالداعشية ومطالبة السلطات الكندية بالقبض عليها لتحريضها على القتل:”تخيّلوا مستوى الدعشنة التي بلغها نظام #السيسي! وبمنتهى الثقة والراحة النفسية تطلق تهديدها الإرهابي من كندا حيث كان من المفترض بالشرطة الكندية اعتقالها بتهمة التحريض على القتل”

هذه السيدة وزيرة مصرية هدّدت بنحر وتقطيع "اي واحد يقول كلمة على بلدنا"!

تخيّلوا مستوى الدعشنة التي بلغها نظام #السيسي! وبمنتهى الثقة والراحة النفسية تطلق تهديدها الإرهابي من كندا حيث كان من المفترض بالشرطة الكندية اعتقالها بتهمة التحريض على القتل! لن أقول اكثر! دي هتقطّعني! 🥶 https://t.co/dRdA7cn8mH pic.twitter.com/9EVvptlAjd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 23, 2019

من جانبه فجر السياسي المصري المعارض أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق، مفاجأة وكشف أنه هو المقصود بتصريحات الوزيرة المصرية.

وكتب نور سلسلة تدوينات على حسابه في في تويتر يحذر فيها من تكوين مجموعة إعلامية استخباراتية تشكلت بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضاف نور في تدويناته : السيسي ومخابراته وإعلامه ولجانه الإلكترونية شكلوا مجموعة عمل مهمتها رصد ما تبثه قنوات الشرق و الشرق الأوسط وقناة لا والرد عليها ببث أكاذيب وشائعات وأخبار ملفقة ضدنا وقد تكررت هذه الرسالة في الأيام الأخيرة لتحذرني من محاولة إختراق حكومي لكل حساباتي.

#عاجل

(1)#السيسي

ومخابراته

وإعلامه

ولجانه الألكترونيه

شكلوا مجموعه عمل

مهمتها رصد ماتبثه

قنوات #الشرق

و #الشرق_الأوسط

و #قناه_لا

والرد عليها ببث أكاذيب

وشائعات وأخبار ملفقه ضدنا



وقد

تكررت هذه الرساله 👇

في الأيام الاخيره

لتحذرني من محاوله #إختراق_حكومي لكل

حساباتي

(يتبع) pic.twitter.com/wIwbyXEQJh — Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019

وأوضح أن المجموعة المخابراتية الإعلامية تشكلت عقب استشهاد د. محمد مرسي وسميت مجموعة مكافحه نشاط تركيا وعقدت اجتماعا في ٢٦يونيو بحضور محمود السيسى وعدد من منسوبي الأمن الوطني و المخابرات الحربية والعامة ودبلوماسي في قنصلية إسطنبول وإعلاميين تم إبلاغهم بتوجيهات من هذه هي المجموعة المخابراتية الإعلامية لمكافحة نشاط تركيا تم إبلاغهم بتوجيهات محددة .

وبحسب الفيديو الذي نشره نور أوضح أن التحريض بقتلي ومعتز وناصر علي لسان الباز لم يكن بعيدا عن تهديدات بقتل جمال خاشقجي ولتعرفوا أيضا خطورة ما قالته أمس وزيره الهجرة، منوها أن الو زيرة عضو في المجموعة المخابراتية لمكافحة تركيا وهي مسئولة عن ملف الأرمن.

#عاجل/٥https://t.co/jJlusthcXD

شاهد الفيديو☝️

لتعرف أن التحريض بقتلي ومعتز وناصر علي لسان الباز لم يكن بعيدا عن تهديدات بقتل #جمال_خاشقجي

ولتعرفوا أيضا خطوره ما قالته امس وزيره الهجره

المفاجأة÷

الوزيره عضو في#المجموعه_المخابراتيه_لمكافحه_تركيا وهي مسئوله عن ملف الأرمن يتبع》 — Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019